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  4. 2 yıllık evliliklerini bitirme nedeni şaşkına çevirdi! Kocası 'Daha fazla dayanamıyorum' diyerek sosyal medyadan ifşa etti... Bir gören bir daha baktı

2 yıllık evliliklerini bitirme nedeni şaşkına çevirdi! Kocası 'Daha fazla dayanamıyorum' diyerek sosyal medyadan ifşa etti... Bir gören bir daha baktı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.11.2024 09:32
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2 yıllık evliliklerini eşinin dağınıklığı nedeniyle bitirmeye karar veren ismi açıklanmayan koca, karısını sosyal medyadan ifşa etti. Evlerinin durumunu sosyal medyadan paylaşan adam, "Daha fazla dayanamıyorum" ifadelerini kullandı.

2 yıllık evliliklerini bitirme nedeni şaşkına çevirdi! Kocası 'Daha fazla dayanamıyorum' diyerek sosyal medyadan ifşa etti... Bir gören bir daha baktı

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam'da yaşayan ismi açıklanmayan bir adam 2 yıldır evlilik yaşadığı karısından boşanma nedenini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla anlattı. SAOstar adlı internet sitesinin haberine göre, adam evlerindeki dağınık odalar, kirli çarşaflar, gıda raflarındaki tozlar ve örümcek ağlarını gösterdi. Boş odaların zeminlerinin kedi dışkısı ve idrarıyla kaplı olduğu görüldü. Her yerde dağılmış karton kutular ve plastik torba yığınları vardı. Sosyal medyadan ifşa edilen görüntülerin sonrasında eş sessizliğini koruyarak herhangi bir açıklama yapmadı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten ev olduğunu anlayamadım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Adama hak verdim" yorumunda bulundu.

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