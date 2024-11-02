Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Nehirde bir anda ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem yarattı: Kimse ne olduğunu anlayamadı..."Bunlar hızla yayılıyor"

Nehirde bir anda ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem yarattı: Kimse ne olduğunu anlayamadı..."Bunlar hızla yayılıyor"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.11.2024 15:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'nın Utrecht kentindeki bir nehirde bulunan turuncu renkli bir kesenin görüntüsü sosyal medyada bir anda gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcıları kesenin ne olduğuna dair komplo teorilerini gündeme getirirken bilim insanları turuncu yapının hermafroditler olan briyozoan kolonisi olduğunu dile getirdi.

Nehirde bir anda ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem yarattı: Kimse ne olduğunu anlayamadı..."Bunlar hızla yayılıyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Hollanda'nın Utrecht kentindeki bir nehirdeki bir kanala takılan turuncu kesenin görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca gündem yarattı. Yerel yayın kuruluşu AD'ye konuşan ekolog Anne Nijs Hollanda'da bu olgunun normalde yaşanmadığını dile getirerek, "Burada ilk kez keşfedildiler. Bu yüzden çok özel bir hikaye" dedi.

444

Hermafroditlerin birbirine yapışarak koloninin oluştuğunu dile getiren ekolog Anne Nijs, "Büyük kese birkaç hayvanın bir araya gelmesiyle oluşur. Farklı koloniler daha sonra birbirine yapışabilir. Bir kesenin çapı 2 metre olabilir. Bunlar hızla yayılıyor" ifadelerini kullandı. Uzman, estetik açıdan rahatsız edici olan bu durumun hiçbir şekilde zararlı olmadığını da sözlerine ekledi.

Aslen ABD'nin Doğu kıyılarından geldiği söylenen bu mikroskobik yaratıklar, 1883 yılı gibi erken bir tarihte Almanya'da bulunmuştu. Sun'ın haberine göre , geçen baharda Oklahoma'da bir küme görüldü ve bu durum sosyal medyada "uzaylı yumurta kabuğu" komplo teorilerine yol açmıştı.

İlginizi Çekebilir

3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk çıplak halde bulundu

3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk çıplak halde bulundu

Çok konuşulan terapi seansı! 'Cinsel sorunların çözümü'

Çok konuşulan terapi seansı! 'Cinsel sorunların çözümü'

 Nehirde ayaklarını yıkamak istemişti! Bir anda dev bir timsah saldırdı

Nehirde ayaklarını yıkamak istemişti! Bir anda dev bir timsah saldırdı

 Brezilya'nın konuştuğu olay! Belediye başkanının +18 görüntüleri ifşa edildi

Brezilya'nın konuştuğu olay! Belediye başkanının +18 görüntüleri ifşa edildi

 Pavyon dansıyla ünlenmişti! 'Hamileyim' paylaşımı olay oldu

Pavyon dansıyla ünlenmişti! 'Hamileyim' paylaşımı olay oldu
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hollanda
En Çok Okunan Trend Haberler
Tekirdağ'da 9 aylık bebeğe cinsel istismar infial yaratmıştı! Tutuklanan baba cezaevinde intihar etti

Tekirdağ'da 9 aylık bebeğe cinsel istismar infial yaratmıştı! Tutuklanan baba cezaevinde intihar etti

'Döverek sabah namazına uyandırıyordu' Yurtta şiddet iddiası

'Döverek sabah namazına uyandırıyordu' Yurtta şiddet iddiası

Yıllar sonra itiraf etti! "Sınıftaki dolabın içine götürdü"

Yıllar sonra itiraf etti! "Sınıftaki dolabın içine götürdü"

Yapışık ikizler ve 1 eş! 'Boşanırlar' dediler ama...

Yapışık ikizler ve 1 eş! 'Boşanırlar' dediler ama...

Karısını bıçaklayarak öldürdü! Olay yerindeki manzara şoke etti

Karısını bıçaklayarak öldürdü! Olay yerindeki manzara şoke etti

Karnı ağrıdığı için hastaneye gitti! 20 cm'lik kaşık çıkartıldı

Karnı ağrıdığı için hastaneye gitti! 20 cm'lik kaşık çıkartıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.