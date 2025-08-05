Çin Burçları 2025'e damga vuruyor: Ağustos ayı genel bakış ve burç yorumları

5 Ağustos 2025'te Çin Astrolojisi ve Günlük Burç Yorumları: Sağlık, Aşk ve Kariyerde Sizi Neler Bekliyor?

5 Ağustos 2025 Salı günü, gökyüzü hareketleri hem Batı astrolojisine hem de Çin burçlarına göre önemli işaretler taşıyor. Batı astrolojisinde Yay burcundaki Ay, coşku ve iyimserlik getirirken, Güneş ve Jüpiter arasındaki açı ideallerle gerçekler arasındaki dengeyi kurmayı gerektiriyor. Güneş-Uranüs açısı ise yaratıcılığı ve özgünlüğü teşvik ediyor. Peki, bu kozmik enerji Çin burçlarını nasıl etkiliyor?

Çin Burçları Genel Bakış:

Çin astrolojisine göre, 2025 Yılan Yılı'nın etkileri hala devam ediyor. Yılan burcu, zeka, gizem ve strateji ile ilişkilendirilir. Bu yıl, planlı hareket etmek, sezgilere güvenmek ve uzun vadeli hedeflere odaklanmak önem taşıyor. Ağustos ayı özellikle iletişim, ilişkiler ve finansal konularda dikkatli olmayı gerektiriyor.

Burçlara Göre Detaylı Yorumlar: