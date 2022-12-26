Çin’de alarmın rengi kırmızıya döndü! Sıra sıra dizilen ceset torbaları upuzun tabut kuyrukları oluşturdu.. Sıranın sonu gözükmedi

Çin yeni bir koronavirüs dalgasının etkisiyle zor günler yaşıyor. Ülkede sıfır vaka politikasının gevşetilmesiyle birlikte vaka ve ölüm sayılarında inanılmaz bir artış yaşandı. Hükümet enfekte kişi sayısı ve ölümlerin günlük rakamlarını açıklamayı bırakırken ülke genelinde günlük en az 5000 kişinin öldüğü ve 4.2 milyon yeni vakanın olduğu tahmin ediliyor. Ülkede hastaneler enfekte olan kişilerde dolarken krematoryumların önünde de uzun kuyruklar oluştu.

CADDELER DOLDU

Ölü yakma merkezlerinin (krematoryum) caddeleri cenaze arabaları ve sıraya giren tabutlarla dolarken o anlar sosyal medyaya yansıdı. Krematoryumlar 24 saat boyunca hizmet verirken Tianjin kentindeki bir krematoryumdan olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı.

Üzücü görüntüler, tehlikeli maddeler giysili işçiler tarafından bir krematoryuma götürülen uzun kuyruklu cesetleri gösteriyor.