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  4. Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı... Uzmanlar uyardı: ''90 güne içinde...''

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı... Uzmanlar uyardı: ''90 güne içinde...''

21.12.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'den gelen görüntüler herkesi şoke etti. Ülkenin son zamanlarda sıfır vaka politikasının gevşetmesinin ardından Çin'deki durumun iyiye gitmediği iddia edildi. Her ne kadar Pazartesi günü yalnızca iki ölü bildirilmiş olsa da, sosyal medyada yayılan görüntülerde hastanelerde cesetlerin biriktiği görüldü.

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı... Uzmanlar uyardı: ''90 güne içinde...''

Çinli yetkililer Pazartesi günü virüsten sadece iki ölüm bildirdi. Ancak yayılan bazı görüntüler, bir hastanenin koridorlarının sedyelerde cesetlerle dolup taştığını ve hastaların koğuşlara tıkıldığını gösteriyordu. Bunun üzerine bazı uzmanlar, hükümetin ülkenin Kovid'e bağlı ölümlerle ilgili tüm hikayesini örtbas ediyor olabileceğini iddia etti.

'GÜVENİLMEZ'

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Pekin en son salgınla boğuşurken, hastanelerden gelen bilgiler, gerçek ölü sayısının rakamlara yansımadığını gösterdi ve resmi vaka sayıları, zorunlu toplu testlerin sona ermesinin ardından geniş çapta güvenilmez bulundu. Doktor Eric Feigl-Ding'in paylaştığı görüntüler ve açıklaması ise bu bağlamda viral oldu.

''90 GÜN İÇİNDE...''

Hastalarla dolu bir hastane odasını gösteren görüntüler paylaşan doktor, önümüzdeki 90 gün içinde Dünya nüfusunun yüzde 10'una kadar enfekte olunabileceğini ve bunun da milyonlarca ölümü beraberinde getirebileceğini iddia etti. Ancak ülke, sıfır vaka politikasını gevşetmeye devam ediyor ve bazı kişilerin gözle görülür şekilde hasta olduklarında bile işe gitmelerine izin veriliyor.

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Çin covid korona

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