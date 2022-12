Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı... Uzmanlar uyardı: ''90 güne içinde...''

Çinli yetkililer Pazartesi günü virüsten sadece iki ölüm bildirdi. Ancak yayılan bazı görüntüler, bir hastanenin koridorlarının sedyelerde cesetlerle dolup taştığını ve hastaların koğuşlara tıkıldığını gösteriyordu. Bunun üzerine bazı uzmanlar, hükümetin ülkenin Kovid'e bağlı ölümlerle ilgili tüm hikayesini örtbas ediyor olabileceğini iddia etti.

Pekin en son salgınla boğuşurken, hastanelerden gelen bilgiler, gerçek ölü sayısının rakamlara yansımadığını gösterdi ve resmi vaka sayıları, zorunlu toplu testlerin sona ermesinin ardından geniş çapta güvenilmez bulundu. Doktor Eric Feigl-Ding'in paylaştığı görüntüler ve açıklaması ise bu bağlamda viral oldu.

⚠️THERMONUCLEAR BAD—Hospitals completely overwhelmed in China ever since restrictions dropped. Epidemiologist estimate >60% of ???????? & 10% of Earth’s population likely infected over next 90 days. Deaths likely in the millions—plural. This is just the start—????pic.twitter.com/VAEvF0ALg9