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Çin’de korkutan görüntüler! Cesetleri bile kaldırmaya zamanları olmadı... Hastaları ölenlerin yanına aldılar

23.12.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in başkenti Pekin’de sıfır vaka politikalarının gevşetilmesinin ardından endişelendiren görüntüler gelmeye başladı. Çin’in yerel kaynaklarında paylaşılan görüntülerde Pekin’deki bir hastanede cesetlerin yanındaki tekerlekli sandalyelerde tedavi altına alınan hastalar gösterildi. Sağlık görevlileri düzeni sağlamaya çalışırken sosyal medyada paylaşılan görüntülerden sonra hastanelerde cesetlerin biriktiğini ve yeni hastaların sayısının hızla arttığı iddia edildi.

Çin’de korkutan görüntüler! Cesetleri bile kaldırmaya zamanları olmadı... Hastaları ölenlerin yanına aldılar

Çin’in başkenti Pekin’deki bir hastanede bir hsata tarafından çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Görüntüler hastane yataklarında yatan cesetleri ve tekerlekli sandalyede oturarak tedavi bekleyen hastaları gösterdi. Sıfır vaka politikasına ait kısıtlamaların kaldırılmasından sadece birkaç hafta sonra gelen görüntüler endişe yarattı.

KORİDORLAR CESETLERLE DOLDU

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Hastanenin hem dışında hem de içinde bir kaos havasının etkili olduğunu gösteren görüntülerde, cesetlerin yerlerde ve yataklardaki hallerine yere verildi.

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Hastane koridorunun cesetlerle kaplı olduğu iddia edilirken görüntülere, “Bazı cesetler nakledilmedi, bu yüzden acil servisteki hastalarla aynı odaya yerleştirildiler” notu yerini aldı. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin koronavirüs

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