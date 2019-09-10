Çin'de çalışır halde bıraktığı aracı, 6 yaşındaki oğlu çukura uçurdu

Olay, Çin'in Fuijan bölgesindeki Zhangping kentinde meydana geldi.
Chen adındaki baba, otomobilini park ettikten sonra 6 yaşındaki oğlunu çalışır haldeki otomobilde bıraktı.
Trafik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, 6 yaşındaki çocuğun içinde bulunduğu otomobilin, önce öndeki trafik direğine doğru hareket ettiği, ardından geri geri gittiği görülüyor. Görüntülerde aracın hareket ettiğini gören sorumsuz baba Chen'in, hızla otomobile koşarak kapısını açmaya çalıştığı ancak başaramadığı ve aracın kazı nedeni ile açılmış büyük çukura düştüğü görülüyor.
Yerel medya, Chen'in çocuğunun kazada zarar görmediğini; polisin ise baba Chen'e para cezası verebileceğini duyurdu. Ayrıca, çocuğun çukura düşen otomobilde mahsur kaldığı, kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi.
(DHA)
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