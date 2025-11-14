Mynet Trend

Çin'de ilk oldu! Fenomen isim servet ödeyip yaptırdı! Sağlık sorunu yaşayabilir...

Çinli sosyal medya fenomeni Andy Hao Tienan, servet ödediği ilginç bir yöntemle yüzlerce hyalüronik asit enjeksiyonuyla kendine yapay karın kası yaptırdı. Doktorlara göre bu kadar yoğun enjeksiyonlar kemik erozyonu, damar tıkanıklığı ve doku nekrozu ve kas güçsüzlüğü gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Daha önce omuz ve köprücük kemiği yaptıran Çinli sosyal medya fenomeni Andy Hao Tienan bu kez de 562 bin dolar (yaklaşık 23.7 milyon TL) ödeyerek göğüs ve karın bölgesine toplam 40 yeni enjeksiyon yaptırdı.

REKOR KIRMAK İSTİYOR

Yapay kaslarının 3 yıl boyunca erimemesi halinde ‘hyalüronik asitten yapılmış en uzun ömürlü yapay karın kası’ rekorunu kırmak Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurmayı planlıyor.

Çin’de yaptıran ilk kişi olan fenomen, “Birçok kişi hyalüronik asidin birkaç ay içinde eriyeceğini söylüyor.” dedi.

