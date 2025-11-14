Çin'de ilk oldu! Fenomen isim servet ödeyip yaptırdı! Sağlık sorunu yaşayabilir...

Daha önce omuz ve köprücük kemiği yaptıran Çinli sosyal medya fenomeni Andy Hao Tienan bu kez de 562 bin dolar (yaklaşık 23.7 milyon TL) ödeyerek göğüs ve karın bölgesine toplam 40 yeni enjeksiyon yaptırdı.

REKOR KIRMAK İSTİYOR

Yapay kaslarının 3 yıl boyunca erimemesi halinde ‘hyalüronik asitten yapılmış en uzun ömürlü yapay karın kası’ rekorunu kırmak Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurmayı planlıyor.

Çin’de yaptıran ilk kişi olan fenomen, “Birçok kişi hyalüronik asidin birkaç ay içinde eriyeceğini söylüyor.” dedi.