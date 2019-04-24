Mynet Trend

Çin'de yakıt tankeri patladı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.04.2019 15:22 | Son Güncelleme

Çin'de park halindeki bir yakıt tankerinde meydana gelen patlama bölgede büyük korkuya neden oldu.

Olay Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Yulin kentinde Hengheng Endüstri Parkı'nda meydana geldi. Park halindeki bir yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Patlama büyük korkuya neden olurken, patlama sonrası yükselen alevler birçok yerden görüldü.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri saatler süren çalışmalar neticesinde yangını söndürebildi. (DHA)

PARTNEREşi için mevlit okuttuEşi için mevlit okuttu
Eşyaları paramparça ettiler!Eşyaları paramparça ettiler!
Tek bir seçmen için ormanın 70 km içlerinde sandık kurulduTek bir seçmen için ormanın 70 km içlerinde sandık kuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin tanker patlama
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Metrobüste taciz skandalı! Sosyal medyadan tepki yağıyor

Metrobüste taciz skandalı! Sosyal medyadan tepki yağıyor

Garnizon Komutanı HDP eş başkanlarıyla tokalaşmadı

Garnizon Komutanı HDP eş başkanlarıyla tokalaşmadı

27 yıl komada kalan kadın uyandı

27 yıl komada kalan kadın uyandı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, makam aracını iade etti

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, makam aracını iade etti

İlginizi Çekebilir

Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!

Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!

Antalya'da her yerde aranıyordu!

Antalya'da her yerde aranıyordu!

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kış uykusundan uyanan ayılar yayla evlerini mesken tuttu! Eşyaları paramparça ettiler

Eşyaları paramparça ettiler!

Hindistan'da tek bir seçmen için ormanın 70 km içlerinde sandık kuruldu

Tek bir seçmen için ormanın 70 km içlerinde sandık kuruldu

Köpeklerden kaçarken ağaçta mahsur kalan ayının imdadına köylüler yetişti

Köpekten kaçan ayıyı köylüler kurtardı

Fareye elleriyle bisküvi yedirdi

Fareye elleriyle bisküvi yedirdi

NASA'dan bir ilk! Tespit edildi

NASA'dan bir ilk! Tespit edildi

Yetişkin filmi izledi diye kocasını öldürdü

Yetişkin filmi izledi diye kocasını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.