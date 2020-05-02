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Cinayet Süsü filmi Netflix'e geldi mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 12:13 | Son Güncelleme

Ali Atay'ın çektiği Cinayet Süsü filmi, ilk çıktığında çok ses getirmiş ve oldukça beğenilmişti. Film, dün gece itibariyle Netflix'e geldi.

Cinayet Süsü filmi Netflix'e geldi mi?

Cinayet Süsü filmi dün gece itibariyle Netflix'e geldi. Netflix kullanıcıları, Cinayet Süsü filmini izleyebilecek.

FİLMİN KONUSU

Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor. Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz.

Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla igilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme katedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için “suç uzmanı” Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar.

Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katili mi pes edecektir yoksa polisler mi?

İŞTE ''CİNAYET SÜSÜ'' FİLMİ OYUNCULARI

Uğur Yücel (Başkomiser Emin)

Binnur Kaya (Komiser Asuman)

Cengiz Bozkurt (Komiser Salih)

Feyyaz Yiğit Çakmak (Suç Uzmanı Dizdar Koşu)

Mert Denizmen (Komiser Yardımcısı Alaattin)

Mehmet Özgür

Aycan Koptur


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Cinayet Süsü, netflix,

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