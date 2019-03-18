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'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti! Son gelişmeleri Müge Anlı açıkladı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 18.03.2019 14:18 | Son Güncelleme

'Ünlü cinayet azmettiricisi' konusunu ilk gündeme getiren Müge Anlı’da bugün mahkemenin verdiği karar açıklandı. Başarılı televizyoncu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde programında gündeme gelen olayda tetikçilik yapan Murat G.'in çok ünlü bir kişinin azmettirmesiyle cinayet işlediğini itiraf etmişti. Türkiye'nin merakla takip ettiği bu olayda yeni gelişmeler yaşandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ortaya çıkarılan Asım Bayram cinayetinin zanlılarından Murat G'nin itirafı herkesi şaşkına çevirmişti.
Murat G.'nin ifadesinde ortaya çıkan bilgiye göre, geçmişte işlediği bir cinayeti 10 milyon dolara ünlü bir isim azmettirmiş!

Cinayeti işlemek için 12 milyon dolara anlaştığını; fakat cinayet sonrası parasının ödenmediğini iddia eden Güneş, ünlü ismin adını açıklamadı. Murat Güneş'in sözlerinin haberlerde yer almasıyla sosyal medyada, ünlü ismin, Gülben Ergen olduğu ileri sürüldü. Gülben Ergen'in, cinayet azmettiricisi olduğuna dair iddia, sanatçının ağabeyi Rıfat Ergen'in öldürülmesiyle ilişkilendirildi.

'ROMA'YI DA BEN YAKMIŞ OLABİLİR MİYİM?' PAYLAŞIMI

Gürinan Bayramoğlu cinayetinden 10 yıl hapis yatan ve 2015'te tahliye edilen Murat Güneş'in sözlerinin medyaya yansımasının ardından 'azmettirici' iddiasının yeniden gündeme gelmesiyle şarkıcı Gülben Ergen, sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu. Ergen, fotoğrafını, üzerine 'Roma'yı da ben yakmış olabilir miyim?' yazarak, paylaştı.

Gülben Ergen kiralık katil haberlerini böyle ti'ye aldıGülben Ergen kiralık katil haberlerini böyle ti'ye aldı

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bugün Antalya’da polis tarafından sorgulanan ve ünlü birisinin azmettirmesiyle Asım Bayram’ı öldürdüğünü iddia eden Murat G.’in de aralarında bulunduğu üç kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

ÜNLÜ İSME SORUŞTURMA AÇILACAK MI?

Cinayeti işleyenlerden biri olan ve tutuklanan Murat G.’in iddiası, 'Beni ünlü biri de başka bir cinayete azmettirdi' ifadesi ile ilgili süreç nasıl işleyeceği merak konusu oldu.

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'
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Anahtar Kelimeler:
müge anlı gülben ergen cinayet

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