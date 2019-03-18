'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti! Son gelişmeleri Müge Anlı açıkladı

Gürinan Bayramoğlu cinayetinden 10 yıl hapis yatan ve 2015'te tahliye edilen Murat Güneş'in sözlerinin medyaya yansımasının ardından 'azmettirici' iddiasının yeniden gündeme gelmesiyle şarkıcı Gülben Ergen, sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu. Ergen, fotoğrafını, üzerine 'Roma'yı da ben yakmış olabilir miyim?' yazarak, paylaştı.

Cinayeti işlemek için 12 milyon dolara anlaştığını; fakat cinayet sonrası parasının ödenmediğini iddia eden Güneş, ünlü ismin adını açıklamadı. Murat Güneş'in sözlerinin haberlerde yer almasıyla sosyal medyada, ünlü ismin, Gülben Ergen olduğu ileri sürüldü. Gülben Ergen'in, cinayet azmettiricisi olduğuna dair iddia, sanatçının ağabeyi Rıfat Ergen'in öldürülmesiyle ilişkilendirildi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ortaya çıkarılan Asım Bayram cinayetinin zanlılarından Murat G'nin itirafı herkesi şaşkına çevirmişti. Murat G.'nin ifadesinde ortaya çıkan bilgiye göre, geçmişte işlediği bir cinayeti 10 milyon dolara ünlü bir isim azmettirmiş!

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bugün Antalya’da polis tarafından sorgulanan ve ünlü birisinin azmettirmesiyle Asım Bayram’ı öldürdüğünü iddia eden Murat G.’in de aralarında bulunduğu üç kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

ÜNLÜ İSME SORUŞTURMA AÇILACAK MI?

Cinayeti işleyenlerden biri olan ve tutuklanan Murat G.’in iddiası, 'Beni ünlü biri de başka bir cinayete azmettirdi' ifadesi ile ilgili süreç nasıl işleyeceği merak konusu oldu.