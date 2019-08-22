Çinli üreticinin gözü kulağı Amerika’da

Bu yıla damga vuran olaylardan birisi de ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret krizi olmuştu. İpler gerilince Trump hükümeti bazı Çinli üreticileri mercek altına almış ve yaptırım uygulamakla tehdit etmişti. Nitekim bu yaptırımlardan en büyük zararı gören isim de Huawei oldu.

ABD’nin Çinli üreticiyi kara listeye aldığını açıklamasının akabinde Android lisansı iptal edilmiş ve birçok Amerika merkezli şirket de yaptırım kararı almıştı. Trump hükümetinin açıkladığı geçici ticaret lisansı ile rahat bir nefes alan Huawei, şu aralar tekrardan sıkıntıda. Çünkü geçici ticaret lisansının süresi önümüzdeki günlerde sona erecek.

Genel beklenti Amerika’nın geçici ticaret lisansını 3 ay daha uzatacağı yönünde. Eğer hükümetten bu karar çıkmazsa, o zaman Çinli üretici donanım anlamında zor günler geçirebilir. Çünkü Çinli teknoloji devi, Qualcomm, Intel ve Micron gibi ABD merkezli şirketlerle sürekli olarak alış veriş halinde.

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