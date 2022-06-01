Çinliler bunu da başardı! 75 dolara iPhone 13'ün kopyasını çıkardılar: Benzerlik ilgi çekici

Apple iPhone 13'ün halefi üzerinde çalışırken, Çinli şirket LeTV, Y1 Pro adını taşıyan ve iPhone 13'e benzeyen yeni bir telefon çıkardı. iPhone 13'ün klonu gibi görünen telefon, birçok kişiye "Çinliler bunu da başardı" dedirtti.

ÇİN'DEN iPHONE 13'ÜN İKİZİ GİBİ TELEFON

LeTV, Y1 Pro'da iPhone 13'ten oldukça ilham almış. Örneğin, iPhone 13 gibi düz bir panele ve çentikli bir ekrana sahip. Kamera modülü ve lenslerin büyüklüğü neredeyse iPhone 13 ile aynı. Y1 Pro'nun kenarları ve köşeleri de iPhone 13'e hayli benziyor.

PEKİ ÖZELLİKLERİ NASIL?

Y1 Pro'nun tasarımı iPhone 13'e ne kadar benziyorsa özellikleri de iPhone 13'e o kadar benzemiyor. Çünkü telefonda 1560 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6,5 inçlik LCD ekran bulunuyor. iPhone 13'te ise 2532 x 1170 piksel çözünürlüğe sahip 6.1 inçlik OLED ekran yer alıyor.

Yine iPhone 13'te performans testlerinin en üst sıralarında yer alan Apple A15 Bionic işlemcisi bulunurken, Y1 Pro'da uygun fiyatlı Unisoc Tiger T310 yonga seti bulunuyor. Bu işlemciye ise 4 GB RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı eşlik ediyor. 4.000 mAh batarya, 10W şarj ve USB-C bağlantı noktası iPhone 13'ün kopyasının diğer özellikleri arasında.

FİYATI IPHONE 13'TEN UYGUN

iPhone 13'ün klonu gibi görünen LeTV Y1 Pro'nun 4GB RAM + 32 GB depolama alanına sahip temel modeli 75 dolarlık bir fiyata sahip. iPhone 13'ün 128 GB'lık temel modeli ise ABD'de 800 dolardan satın alınabiliyor.

