Muhtemelen bu kez gerçek: iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ile o özellik gelecek!

Apple, Samsung telefonlarda bulunan Always on Display (Her zaman açık ekran) özelliğini henüz kendi telefonlarına getirmedi. Samsung telefonların kilitliyken sınırlı miktarda bilgi görüntülemesine izin veren bu özellik, bazı iPhone kullanıcılarının ise ilgisini fazlasıyla çekiyordu. Kullanıcılar, böyle bir özelliğin iPhone'larda da olmasını temenni ediyordu. Son zamanlarda Apple'ın AOD özelliğini iPhone 14 ile birlikte sunabilme ihtimali üzerine çok sayıda rapor yayınlandı. Ancak son bir rapor, fazlasıyla dikkat çekti.

iPHONE 14 PRO VE iPHONE 14 PRO MAX'E GETİRİYOR

Mark Gurman'ın son raporuna göre her zaman açık ekran özelliğini iPhone'larda kullanmak muhtemelen gerçek oluyor. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'e her zaman açık ekran özelliğini getirebilir. Aktarılanlara bakılırsa Apple, bu özelliği iOS 16 ile birlikte sunabilir ve iPhone kilitliyken bile kullanıcıların sınırlı miktarda bilgi görüntülemesine izin verebilir.

Gurman, iPhone'un her zaman açık modunun Apple Watch Series 5 ve sonraki sürümlerinde olduğu gibi çalışabileceğini söyledi. Buna göre, iPhone 14 Pro ve Pro Max, her zaman açık modu etkinken kilit ekranının kare hızını düşürecek.

Geçen yıl analistler, iPhone 13'ün her zaman açık ekran özelliği için bir LTPO ekranla geleceğini tahmin etmişti. Ancak Apple, iPhone 13 ile böyle bir özellik sunmadı.

Öte yandan Gurman, iOS 16'nın "widget benzeri yeteneklere" sahip duvar kağıtları da dahil olmak üzere benzer işlevlerle gelmesini beklediğini kaydetti. Her zaman açık ekran özelliği dışında yeni A16 çipinin de iPhone 14 Pro ve Pro Max'e özel olduğu söyleniyor.

Apple'ın iOS 16'yı 6 Haziran'da gerçekleşecek Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) duyurması bekleniyor. Her zaman açık ekran özelliği için detayların da iOS 16'nın duyurulmasıyla birlikte belli olması muhtemel.