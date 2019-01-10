Çinlilere özel Tesla üretecek

Diğer tüm Avrupalı rakipleri gibi Amerikan otomotiv devi Tesla da dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’e yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, Temmuz 2018’de Şangay hükümeti ile imzaladığı bir anlaşma ile üçüncü mega fabrikasını Çin’e açmak için ilk adımı attı. Ekim ayında ise Tesla Gigafactory 3’ü kurmak için 865.000 metrekarelik bir arsa alan Amerikan otomotiv devi Aralık ayında fabrikanın inşasına başladı.

2.1.60 milyar avro gibi devasa bir yatırımla desteklenen Gigafactory 3’ün yaza doğru tamamlanması planlanıyor. Mega fabrika, Çin’deki yerel pazar için yılda yaklaşık 200 ila 250 bin otomobil üretebilecek kapasitede hazırlanıyor. Her şey yolunda giderse Gigafactory 3, 2019 yılının sonlarına doğru ise seri üretime başlayacak. Burada mevcut modellerin Çin’e özel uygun fiyatlı versiyonları üretilecek.

Tesla CEO’su Elon Musk Çin’e özel modelleri Twitter’dan duyurdu!



Musk, dün attığı bir tweet’te Şangay’da kurulacak olan Gigafactory 3’ün Çin pazarı için Model 3 ve Model Y versiyonları üreteceğini doğruladı. Daha düşük maliyetlerle üretilerek daha uygun fiyatlara satılacak olan Model 3 ve Model Y versiyonlarının Model 3s ve Model Ys olarak adlandırılması bekleniyor. Öte yandan Musk açıklamasında Model S ve Model X gibi yüksek maliyetli modellerin ABD’de üretilmeye devam edeceğini belirtti.