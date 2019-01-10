Çinlilere özel Tesla üretecek

Diğer tüm Avrupalı rakipleri gibi Amerikan otomotiv devi Tesla da dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’e yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, Temmuz 2018’de Şangay hükümeti ile imzaladığı bir anlaşma ile üçüncü mega fabrikasını Çin’e açmak için ilk adımı attı. Ekim ayında ise Tesla Gigafactory 3’ü kurmak için 865.000 metrekarelik bir arsa alan Amerikan otomotiv devi Aralık ayında fabrikanın inşasına başladı.
2.1.60 milyar avro gibi devasa bir yatırımla desteklenen Gigafactory 3’ün yaza doğru tamamlanması planlanıyor. Mega fabrika, Çin’deki yerel pazar için yılda yaklaşık 200 ila 250 bin otomobil üretebilecek kapasitede hazırlanıyor. Her şey yolunda giderse Gigafactory 3, 2019 yılının sonlarına doğru ise seri üretime başlayacak. Burada mevcut modellerin Çin’e özel uygun fiyatlı versiyonları üretilecek.
Tesla CEO’su Elon Musk Çin’e özel modelleri Twitter’dan duyurdu!
Musk, dün attığı bir tweet’te Şangay’da kurulacak olan Gigafactory 3’ün Çin pazarı için Model 3 ve Model Y versiyonları üreteceğini doğruladı. Daha düşük maliyetlerle üretilerek daha uygun fiyatlara satılacak olan Model 3 ve Model Y versiyonlarının Model 3s ve Model Ys olarak adlandırılması bekleniyor. Öte yandan Musk açıklamasında Model S ve Model X gibi yüksek maliyetli modellerin ABD’de üretilmeye devam edeceğini belirtti.
Shanghai Giga yalnızca Çin’deki yerel pazar için üretim yapacak. Zaten Elon Musk’ın Çin hamlesi temelde son dönemde Çin ile ABD arasında patlak veren ticaret savaşlarına dayanıyor. Pekin hükümeti ABD ile yaşanan ticari gerilimler nedeniyle ABD menşeli otomobillere yüksek ticari tarifeler uygulamaya başladı.
Bunu gören Musk Çin’in en büyük kentine bir mega fabrika kurarak bölgenin ihtiyaçlarını yerinde karşılamaya karar verdi. Amerikanın otomotiv devinin Model 3 ve Model Y’yi ABD’den ihraç etmek yerine yerel imkanlarla üretmesi aynı zamanda yüksek gümrük vergilerinden kaçması anlamına geliyor. Tabii şirketin Çin’deki ucuz iş gücünden yararlanacak ve lojistik masraflardan kaçınacak olması da işin cabası. Yani tüm dünyada dahi çocuk olarak anılan Elon Musk, tek bir hamlesiyle Çin’de bir taşla iki değil tam üç kuş vurmayı başardı.
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