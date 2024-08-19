"Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim" demişti! Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile beraber olan Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraf

Ünlü şovmen Şovmen Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan gündemden düşmüyor.

Bir küs bir barışık ilişkileri kadar yaş farkı ve açıklamalarıyla da gündeme gelen çift yine olay oldu.

Daha önce "Allah'ıma şükür. Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor" diyen Mehmet Ali Erbil'den yeni itiraf geldi.

Mehmet Ali Erbil, bir süredir birlikte olduğu genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile imam nikahı kıydıklarını açıkladı. İlk defa bir kadın ile imam nikahı ile evlendiğini söyleyen Erbil, "Zaten evli gibiyiz her şey çok güzel gidiyor. Gülseren istedi nikah olmasını ben de tamam dedim nikahı yaptık" dedi.

AİLESİ İSTEMİYOR

Mehmet Ali Erbil ayrıca "Gülseren'in ailesi ile tanışmadım çünkü bizim ilişkimiz başladıktan sonra onlar konuşmamaya başladılar biz evlensek bile onlar Gülseren ile barışmazlar. O yüzden hiç tanışmaya da gerek kalmadı" ifadelerini kullandı.