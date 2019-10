Cinsel gücü artıran besinler nelerdir? İşte libidoyu yükseltemeye yarayan 6 yiyecek

Cinsel hayatta yaşanan bazı problemleri mutfağınızdaki besinlerle çözebilirsiniz. Stres, huzursuz bir yaşam, birtakım rahatsızlıklar libidonun düşmesine neden olabilir. Üstelik bazı cinsel problemler ise yanlış beslenmeyle da alakalı olabilir. Sağlıklı bir cinsel hayat için beslenmenize bu 6 besini dahil edebilirsiniz.

C VİTAMİNİ YÖNÜNDEN ZENGİN MEYVELER



Bilimsel bir veriyle açılışı yapıyoruz. Texas Medical Branch'ta yapılan bir çalışmanon sonucunda günde 200 mg C vitamini alan erkeklerin sperm sayısının arttığını ve performansın yükseldiğini ortaya koydu. Ancak bunun için her gün C vitamini içeren meyve yemek şart.

KARPUZ



Karpuz; likopen, beta karoten ve sitrülinin bileşenlerini içerir ve bu sayede kalp sağlığını korur, seks hayatını canlandırabilir. Teksas A&M Üniversites'nin çalışmasına göre sitrülinin kan damarlarını gevşettiği ortaya kondu.

YUMURTA



B5 ve B6 vitaminleri yönünden zengin olan yumurta, vücuttaki hormon seviyelerini dengelemeye yardımcıdır. Ayrıca bu vitaminler sağlıklı bir libido için son derece önemlidir.