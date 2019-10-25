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Cinsel gücü artıran besinler nelerdir? İşte libidoyu yükseltemeye yarayan 6 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.10.2019 11:51 | Son Güncelleme

Sağlıklı bir cinsel hayat için yediklerimiz ve içtiklerimiz büyük önem taşıyor. Bazı yiyecekler bu anlamda neredeyse ilaç kadar etkili olabiliyor. İşte cinsel gücü artırmaya yarayan ve sağlıklı bir ilişkinin anahtarı olan besinler.

Cinsel gücü artıran besinler nelerdir? İşte libidoyu yükseltemeye yarayan 6 yiyecek

Cinsel hayatta yaşanan bazı problemleri mutfağınızdaki besinlerle çözebilirsiniz. Stres, huzursuz bir yaşam, birtakım rahatsızlıklar libidonun düşmesine neden olabilir. Üstelik bazı cinsel problemler ise yanlış beslenmeyle da alakalı olabilir. Sağlıklı bir cinsel hayat için beslenmenize bu 6 besini dahil edebilirsiniz.

C VİTAMİNİ YÖNÜNDEN ZENGİN MEYVELER
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Bilimsel bir veriyle açılışı yapıyoruz. Texas Medical Branch'ta yapılan bir çalışmanon sonucunda günde 200 mg C vitamini alan erkeklerin sperm sayısının arttığını ve performansın yükseldiğini ortaya koydu. Ancak bunun için her gün C vitamini içeren meyve yemek şart.

KARPUZ
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Karpuz; likopen, beta karoten ve sitrülinin bileşenlerini içerir ve bu sayede kalp sağlığını korur, seks hayatını canlandırabilir. Teksas A&M Üniversites'nin çalışmasına göre sitrülinin kan damarlarını gevşettiği ortaya kondu.

YUMURTA
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B5 ve B6 vitaminleri yönünden zengin olan yumurta, vücuttaki hormon seviyelerini dengelemeye yardımcıdır. Ayrıca bu vitaminler sağlıklı bir libido için son derece önemlidir.

ŞEKERSİZ ÇAY

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Çayda bulunan kateşin; cinsel güç ve beyin gücü için vücudun her bir yerine kan akışını sağlar. Bunun yanı sıra ruh halini iyileştirir ve odaklamayı artırır. Şekersiz çay diyoruz çünkü yapılan araştırmalar sonucunda çok fazla şeker alımı, vücudun endorfin üretme yeteneğini azalttığını ortaya koydu. Düşük endorfin ise cinsel hayatı olumsuz bir şekilde etkileyebilir.

YAĞLI BALIKLAR
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Seksolog Yvonne K. Fulbright, balıkta bulunan omega-3 yağ asitlerinin, beyinde uyarılmayı tetikleyen dopamin seviyesini yükseltmeye yaradığını söylüyor. Pittsburgh Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonucunda ise, yüksek omega-3 seviyesine sahip olan bireylerin daha mutlu olduklarını ortaya koydu. Balık, nitrik okside dönüştürülen amino asit L-arginin içerir. Nitrik oksit ise, ereksiyon için son derece önemli bir bileşendir.

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