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Cinsel gücü arttıran ilaç alıp 11 kez birliktelik yaşadılar! Sonu feci bitti... Biri öldü, diğeri ise komada

30.11.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya’nın Apete bölgesinde üniversite öğrencisi olan Oromidayo ve kız arkadaşı Alamide sınavların ertelenmesinin ardından birlikte kaldıkları öğrenci pansiyonuna gitti. İkili cinsel birliktelik yaşamak istedi ve cinsel gücü arttıran bir ilaç kullandı. 11 kez birliktelik yaşayan ikilinin vücudu bu duruma daha fazla dayanamadı. Oromidayo olay yerinde hayatını kaybederken kız arkadaşı ise nefes almakta zorlandığı için yoğun bakıma alındı.

Cinsel gücü arttıran ilaç alıp 11 kez birliktelik yaşadılar! Sonu feci bitti... Biri öldü, diğeri ise komada

Nijerya’da dünya basınında geniş yankı uyandıran bir olay yaşandı. İnşaat mühendisliği okuyan Oromidayo kız arkadaşı Alamide ile birlikte sınavların ertelenmesinin ardından cinsel gücü arttıran bir ilaç kullanarak 11 kez aralıksız birliktelik yaşadı. Oromidayo hayatını kaybederken kız arkadaşı ise bitkisel hayata girdi.

ARKADAŞLARI BULDU

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İkilinin uzun süre odalarından çıkmaması üzerine öğrenci arkadaşları odaya girdi. Odada Oromidayo’nun cansız bedeniyle karşılaşan arkadaşları Alamide’in ise yerde yattığını ve nefes almakta zorlandığını ifade etti. Olay yerinde korkunç manzarayla karşılaşan görgü tanığı, “Benim fakültemde. Sınavlara dün başlayacaktık ama protestolar nedeniyle okul tatil olduğu için o ve kız arkadaşı pansiyondaki odalarına geri dönmüştü. Uzun süre ses çıkmayınca merak edip odalarına girdim” dedi.

KURTARILMA ŞANSI DÜŞÜK

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Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinden sonra Alamide tedavi altına alınmak için hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen kadının durumunun kritik olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Nijerya

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