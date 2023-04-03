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Cinsel hayatını açık açık anlatmıştı... Emily Atack'tan yatak pozu

03.04.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz oyuncu Emily Atack cinsel hayatına dair itiraflarıyla gündeme gelmişti. Barda tanıştığı bir adam ve onun eşiyle üçlü ilişki yaşadığını açık açık anlatan oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Ünlü isimden şimdi de yatak pozu geldi...

Cinsel hayatını açık açık anlatmıştı... Emily Atack'tan yatak pozu

İngiliz oyuncu Emily Atack sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medyada oldukça popüler olan Atack son olarak bir zamanlar evli bir çiftle grup seks yaptığını da açık açık anlatmıştı.

Oyuncu barda tanıştığı adamdan aldığı teklifi değerlendirdiğini söylerken "İkisi de bana aşık olmaya başlayana kadar her şey eğlenceliydi" demişti.

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Cinsel hayatına dair açık olmasıyla bilinen oyuncu son olarak yatak pozu verdi. 1,9 milyon Instagram takipçisini heyecanlandıran Emily Atack üstünü yorganla sık sık kapadı.

Ekran Alıntısı

Güzel oyuncu bu paylaşımıyla hayranlarından beğeni topladı.

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