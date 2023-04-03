Şeyma Subaşı özel anları paylaşan Meriç Keskin'i engelledi! 69 TL veren Meriç Keskin'in paylaşımı sosyal medyayı salladı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Instagram'da abone sistemine geçti. İlk başta 66.99 TL olan abonelik ücretine 200 bin kişi ödeme yaptı. Subaşı 66,99 TL olan aylık abonelik bedelini de 134,99'a çıkarmıştı.

Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin de Subaşı'nı takip ediyordu. Turk ve Caicos Adaları'nda arkadaşlarıyla bekarlığa veda yapan Şeyma Subaşı özel anlarını para ödeyenlere paylaşırken Keskin ise bu anları ti'ye alıp kendi takipçileriyle paylaştı.

DEMET AKALIN DA SESSİZ KALMADI

Bunun üzerine ise Şeyma Subaşı Meriç Keskin'i engelledi. "Resmen dolandırıldım paramı geri ver Şeyma" yazan Meriç Keskin Demet Akalın'ı da güldürdü.



Meriç Keskin ise Şeyma Subaşı'na 'Çiftlikbank' göndermesi yaptı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla herkesi güldüren Meriç Keskin yine adından söz ettirdi.

Şeyma Subaşı ise açıklama yaparak "Bloklarım aynı hayatımdan blokladığım gibi" dedi.

