Cinsel içerikli mesaj yağıyor

ABD'li aktör Dwayne Johnson'ın başrolünde yer aldığı Jumanji filmi, İngiltere'de yaşayan bir kadının kabusu oldu. 22 yaşındaki Bethany Walker, filmdeki bir karakterle aynı ad ve soyada sahip.

MESAJ KUTUSU DOLDU TAŞTI

Filmin vizyona girmesinin ardından Walker'ın sosyal medya hesaplarına binlerce cinsel içerikli mesaj gelmeye başladı.

FİLMİN YAPIMCISINDAN RİCADA BULUNDU

Ne olduğuna anlam veremeyen kadın, Jumanji'de yer alan karakterin filmde sürekli selfie çekerek bunları kendisiyle aynı kullanıcı adına sahip Instagram hesabına yüklediğini gördü.

Filmdeki sahneyi görenler ise, Madison Iseman'ın canlandırdığı karakter olduğunu düşünerek Walker'ı mesaj yağmuruna tuttu. Walker, durumu filmin yapımcı şirketine bildirerek söz konusu sahnenin değiştirilmesini istedi.

