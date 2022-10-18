Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Cinsel ilişki esnasında çığlık çığlığa kaldı! Ne olduğunu anlayınca inanamadı

Cinsel ilişki esnasında çığlık çığlığa kaldı! Ne olduğunu anlayınca inanamadı

18.10.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Flörtlerine ve cinsel hayatına dair samimi açıklamalarıyla tanınan Avustralyalı model Abbie Chatfield, daha önce sevgilisiyle okyanusta yaşadığı cinsel ilişki deneyimine dair açıklamasıyla gündemi sarsmıştı. Abbie, kısa süre önce erkek arkadaşı Konrad Bien-Stephen ile ayrıldığını açıkladı. Genç kadın o zamandan beri cinsel hayatında yeni şeyler denediğini ve bu süreçte kadınların sadece %5'inin yaşadığı bir şeyi deneyimlediğini itiraf etti.

Cinsel ilişki esnasında çığlık çığlığa kaldı! Ne olduğunu anlayınca inanamadı

Uzun süreli erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra açık ilişkiler deneyen ve maceralarını açık bir şekilde insanlarla da paylaşan 27 yaşındaki Abbie, katıldığı bir podcast yayınında seks konusunda yeni bir dönüm noktasına ulaştığını açıkladı.

Herkes ondan çocuk sahibi olmak istiyordu! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''Herkes ondan çocuk sahibi olmak istiyordu! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

''BU DA NE?''

0_Model-spills-on-wild-sex-admis (1)

Modelin itirafı, podcast stüdyosundaki yapımcılar tarafından çığlıklar ve alkışlarla karşılandı. Abbie, cinsel ilişki esnasında uzanırken vücudunda tuhaf bir duygu hissetti ve şaşkınlık içinde ''Bu da ne?'' diyerek çığlık attı.

308379383_499786748233261_5095649392328113196_n

Partneri ise ona fışkırttığını söyledi. Genç kadın bunun kendisi için inanılmaz bir tecrübe olduğunu ve böylelikle kişisel bir hedefe ulaştığını açıkladı.

Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu! “Gerçekten süründürüyorumBüyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu! “Gerçekten süründürüyorum"

KADINLARIN SADECE %5'İ DENEYİMLİYOR

300212437_5486978081325435_812882525065238210_n

"Fışkırtma", berrak sıvının salınmasını belirtmek için kullanılan bir terimdir. Batı ülkelerindeki kadınların yaklaşık % 5'inin fışkırtmayı deneyimlediği biliniyor, ancak sıvının gerçekte nereden geldiğini belirlemek zor.

Abbie, kendi deneyiminin kendini rahatlamış hissettiği için meydana gelmiş olabileceğini düşündü, ancak tıp uzmanları bunun kadından kadına değiştiğini söylüyor.

Otel koridorlarında kaos: Çırılçıplak soyunup kat kat gezdi! 25 yangın alarmını harekete geçirince...Otel koridorlarında kaos: Çırılçıplak soyunup kat kat gezdi! 25 yangın alarmını harekete geçirince...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...
Pozuyla mest etti! Bikinisinin altı küçük gelince...Pozuyla mest etti! Bikinisinin altı küçük gelince...
3036 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri olay yarattı3036 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri olay yarattı
Anahtar Kelimeler:
seks Cinsellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Gören bir daha baktı! Sadece özel bölgelerini kapattı

Gören bir daha baktı! Sadece özel bölgelerini kapattı

Eşine göndereceği çıplak fotoğrafları anne ve babasına atınca...

Eşine göndereceği çıplak fotoğrafları anne ve babasına atınca...

İnsan bacağı zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

İnsan bacağı zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

İki çocuğuyla çırılçıplak dolaştı! Yakalanınca terör estirdi

İki çocuğuyla çırılçıplak dolaştı! Yakalanınca terör estirdi

İlginizi Çekebilir

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.