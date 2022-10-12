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Herkes ondan çocuk sahibi olmak istiyordu! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

12.10.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de yaşayan Amy Kupps isimli genç kadın, öğretmenlik kariyerini sonlandırmış ve yetişkin içerik üreticisi olarak çalışmaya başlamıştı. Sonrasında sosyal medyada popüler olan ve sık sık gündemde yer edinen Kupps, eski bir öğrencisiyle tek gecelik bir birliktelik yaşamasının ardından üçüncü bebeğine hamile olduğunu açıkladı. O günden beri sık sık kendisinden çocuk yapmak isteyen erkeklerden mesaj alan Kupps, şimdi de bedenini açık artırmaya sunacağını duyurdu.

Herkes ondan çocuk sahibi olmak istiyordu! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Hamileliğiyle gündemlere taşınan Amy Kupps, açıklamasından bu yana sayısız erkeğin kendisinden çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. Bu tekliflerin kendisini motive ettiğini dile getiren Kupps, küresel nüfusun güzelliğini arttırmak amacıyla taşıyıcı annelik için vücudunu açık artırmaya çıkarmak istediğini açıkladı.

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GENLERİNİ MİRAS BIRAKACAK

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33 yaşındaki genç anne, sadece bekar değil evli erkeklerden de kendisinden çocuk sahibi olmaya yönelik teklifler aldığını açıkladı. Ancak onu teşvik eden şey başkalarının isteğinden ziyade, genlerini miras bırakma fikri oldu.

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''BEN ANNESİYSEM...''

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Kupps, "İnsanlar daha güzel görünse ve benim genlerime sahip olsaydı, dünya daha iyi bir yer olurdu. Muhteşem gözlerimi, saçımı, güçlü yüz hatlarımı, yüksek metabolizmamı ve zekamı kesinlikle miras bırakacağım.” diye konuştu. ''Adamın çirkin olmasının bir önemi yok, ben annesiysem bebek de güzel olacak” diye de ayrıca ekledi.

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25'TEN FAZLA OLMAYACAK

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Kupps, dünya nüfusuna güzel genlerini bahşetmek için bedenini açık artırmaya çıkarıp en yüksek fiyatı verene sunmayı planladığını açıkladı. 25'ten fazla olmamak kaydıyla bir sürü bebek taşımak istediğini söyleyen Kupps, çocuklar büyüdükçe onların da güzel çocukları olabileceğini ve bu döngünün devam edeceğini öne sürdü.

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'DAHA İYİ BİR İNSANLIK'

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Görevi ilk bakışta boş veya bencil görünse de, Kupps amacının daha iyi bir insanlık olduğunu söylüyor. "Ne kadar kazanacağımdan emin değilim ama bu finansal yönüyle ilgili değil, sadece dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istiyorum" diyen Kupps, ayrıca insanları kendilerine gerçekten bakmaya, spor yapmaya, fast food yemeyi bırakmaya ve daha fazla su içmeye davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
gebelik
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