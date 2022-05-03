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Cinsel ilişki itirafıyla duyanları şaşırtmıştı! Fitness fenomeni Lisa Del Piero dekolteli pozunu paylaştı

03.05.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fitness fenomeni Lisa Del Piero, cinsel ilişki itirafıyla geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Erkek arkadaş istemediğini ve evlilik planının olmadığını söyleyen 25 yaşındaki fenomen, sosyal medyada konuşulmuştu. Almanya'da yaşayan fenomen, göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

Cinsel ilişki itirafıyla duyanları şaşırtmıştı! Fitness fenomeni Lisa Del Piero dekolteli pozunu paylaştı

Fitness fenomeni Lisa Del Piero erkeklere güvenmediğini ve onun yerine cinsel ilişki oyuncakları tercih ettiğini söylemişti. Üstelik erkekleri, cinsel ilişki oyuncağı için terk ettiğini de sözlerine eklemişti. Açıklamaları ile bir süre konuşulan model, Instagram'ı pozlarıyla toz duman etti.

LİSA DEL PİERO DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Lisa Del Piero spor ve sağlıklı yaşam içerikli videolar ile Instagram'da kısa sürede uzun yol katetti. 896 bin takipçisi olan fenomen bu defa dekoltesiyle gündeme geldi. Piero'nun o pozu binlerce beğeni aldı.

Cinsel ilişki itirafıyla duyanları şaşırtmıştı! Fitness fenomeni Lisa Del Piero dekolteli pozunu paylaştı

Sosyal medya hesabından cesur pozlarını yayınlayan Piero, cesur ifadeleriyle de gündem olmuştu. Üç senede yalnızca bir kişiyle sevgili olduğunu söyleyen ve “Mutluluğumu başkasına bağlayamam." ifadesini kullanan Piero, "Kendimi çok seviyorum ve yalnız başıma mutlu olabiliyorum. Zamanımın büyük bir bölümünü kendimi dinleyerek ve spor yaparak geçiriyorum. İstediklerimin farkındayım. Kendimin her şeyden önemli olduğunu biliyorum” demişti.

Cinsel ilişki itirafıyla duyanları şaşırtmıştı! Fitness fenomeni Lisa Del Piero dekolteli pozunu paylaştı

Hayatındaki en büyük keyfin spor yapmak olduğunu söyleyen fenomen, özel hayatından erkekleri çıkarttı. Erkeklerle mutlu olamadığını ve onların beklentilerini karşılayamadığını söyledi.

Cinsel ilişki itirafıyla duyanları şaşırtmıştı! Fitness fenomeni Lisa Del Piero dekolteli pozunu paylaştı

Cinsel ilişki itirafıyla duyanları şaşırtmıştı! Fitness fenomeni Lisa Del Piero dekolteli pozunu paylaştı

Cinsel ilişki itirafıyla duyanları şaşırtmıştı! Fitness fenomeni Lisa Del Piero dekolteli pozunu paylaştı

Cinsel ilişki itirafıyla duyanları şaşırtmıştı! Fitness fenomeni Lisa Del Piero dekolteli pozunu paylaştı


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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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