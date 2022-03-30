Cinsel ilişki oyuncağı vajinasında sıkıştı! Soluğu hastanede aldı: O kadar heyecanlandım ki...

Amerikalı Brittany isimli bir kadın, cinsel ilişki oyuncağıyla yaşadığı deneyimin faciayla sonuçlanmasından sonra yaşadıklarını anlattı. Yaklaşık 20 cm uzunluğundaki cinsel ilişki oyuncağı vajinasında sıkışan kadın, “O kadar heyecanlandım ki siparişim gelir gelmez denemek istedim. 20 dakika sonra sırtımda bir kasılma ve acı hissettim. O anda işlerin ters gitmeye başladığını anladım” dedi.

“KÖTÜ BİR FİKİRMİŞ”

Cinsel ilişki oyuncağının vajinasında sıkıştığı anlarda büyük bir stres yaşadığını dile getiren Brittany, “Kötü bir fikirmiş. İşler beklediğim gibi gitmedi ve büyük bir utanç yaşayarak acı içinde acil servise gitmek zorunda kaldım” diye konuştu.

Sırtında ağrı ve kasıklarında kasılma hisseden Brittany, bir süre sonra nefes almakta zorlandığını da belirtti. Büyük bir utanç içinde acil servisin yolunu tutan kadın doktorların müdahalesinden sonra cinsel ilişki oyuncağının çıkartıldığını söyledi.



