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Cinsel ilişki oyuncağını alnına yapıştırdı! Şaka yapmak isterken sonu kötü bitti

27.04.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Charlotte Ryckeboer isimli bir kadın TikTok’ta yaptığı paylaşımla kısa sürede popüler olmayı başardı. Kendisine hediye edilen cinsel ilişki oyuncağıyla şakalaştığı sırada alnına yapıştıran kadın, oyuncağı çıkarttığında ise ilginç bir manzarayla karşılaştı. Oyuncağının alnın tam ortasında yuvarlak bir iz bıraktığını fark eden kadı günlerce bu şekilde dolaşmak zorunda kaldı.

Cinsel ilişki oyuncağını alnına yapıştırdı! Şaka yapmak isterken sonu kötü bitti

Bir pazarlama şirketinde çalışan Charlotte Ryckeboer isimli bir kadın cinsel ilişki oyuncaklarının test edildiği bir partiye katıldı. Bir oyuncağın emiş gücünü test etmek için alnına yapıştıran kadın oyuncağı çıkarttığında utanç verici bir izle karşı karşıya kaldı. 24 yaşındaki kadın TikTok hesabından alnındaki izi göstererek takipçilerinden yardım istedi.

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“İŞYERİNDEKİLERE ANLATMAK ZORUNDA KALDIM”

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TikTok hesabından yaptığı paylaşımda Ryckeboer, “Biraz eğlenmek için cinsel ilişki oyuncağını alnıma yapıştırdım. Çektim ama yüzümden çıkmak istemedi. Gülüyorduk ve daha çok çekiyordum ama fark etmemiştim.Çıkardım ve arkadaşlarım şok oldu çünkü alnımda kocaman kırmızı bir nokta vardı, ama birkaç dakika sonra morarmaya başladı ve sonra mavi oldu. Ertesi gün çalışmaya o şekilde gittim ve işyerindekilere anlatmak zorunda kaldım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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