Cinsel ilişki tavsiyeleri gündemdeydi! Esra Ezmeci'nin Çağla Şıkel'deki o yorumu tepki çekti

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada takipçilerinden gelen absürt cinsellik sorularını ve itiraflarını yanıtlayarak adından söz ettiren bir isim. Ezmeci aynı zamanda çıkardığı yağlara dair verdiği tavsiyelerle de gündeme geliyor.

Özellikle vajinaya lavanta yağı damlatılması konusunda verdiği tavsiyeyle gündem olan Esra Ezmeci son olarak Çağla Şıkel'in sunduğu programa konuk oldu.

Boşanmaya dair yargıtay kararlarını yorumlayan Esra Ezmeci, özellikle avukatların tepkisini çekti. Feyza Altun gibi isimler Esra Ezmeci'nin bu konuda yorumda bulunmasına tepki göstererek "Yargıtay kararı yorumlamak sana mı düştü?" tepkisinde bulundu.

