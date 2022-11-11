Cinsel ilişki yorumu gündem olmuştu! Somer Şef eski eşi hakkında bomba bir söz söyledi

MasterChef'in kıyafetleriyle öne çıkan şefi Somer Sivrioğlu özel hayatıyla da merak ediliyor. Eşini terk edip kendinden 21 yaş küçük Pınar Kayabaşıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Somer Şef katıldığı bir yayında söylediği sözlerle gündeme gelmişti.

Somer Şef "Yemek benim için büyük bir tutku. Yemek yapmak ruhumu besliyor. Doğru yemek insana müthiş bir haz verir. İyi yemek yaparsan iyi sekse faydası olur" sözleriyle oldukça dikkat çekmişti.

SOMER ŞEF ESKİ EŞİNİ ÖVDÜ

Empati programına katılan Somer Sivrioğlu bu sefer de 20 yıl evli kaldığı Aslı Sivrioğlu hakkında bomba bir söz söyledi. Sivrioğlu, "İşimde başarılı olduysam eski eşimin katkısı var. Hiç yemek yapamazdı, aç kalırdık. Tek eksiği odur, müthiş bir anne ve müthiş bir yoldaştır" itirafında bulundu.

Somer Şef'in sözleri sosyal medyada tepki çekti. Şefe eşini terk ettiği aldatılarak "Bu yüzden mi terk ettin?" yazıldı.



