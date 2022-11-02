Cinsel ilişkiye girdiği anları canlı canlı yayınlayarak olay olmuştu! ''Günde 12 kez orgazm oluyorum''

Reşit olduğunda seks deneyimini kameraya almaya karar verdiğini açıklayan Jenny, doğumgününden sonra erkek arkadaşıyla birlikte cinsel ilişkiye girdiği esnada kamerayı açmaya karar verdiğini ve sabaha kadar yayında kaldıklarını anlattı. Macerasının bu şekilde başladığını söyleyen genç kadın, gece uyuyakaldıklarını ve sabah uyandıkları devam eden yayını hala izleyenler olduğunu açıkladıç

BİR FİLMLE BAŞLADI

İtalya'da yaşayan 23 yaşındaki fotoğrafçılık öğrencisini, seksle ilgilenmeye iten şey izlediği bir film oldu. Bir striptizciyi anlatan bu film onda merak uyandırdı ve sektöre girişine vesile oldu. Aynı zamanda ailesiyle yaşadığı sorunların da sebebiydi. Ancak başarısı sayesinde şimdi ailesiyle de bir problem yaşamıyor.

İŞİNİ SEVİYOR

Birçok hayranı olan Jenny, kendisini bir seks işçisi ya da yetişkin film yıldızı olarak tanımlamıyor ancak işini sevdiğini ve para kazanmak için başka bir meslek edinmeyi düşünmediğini açıkladı.

Kazancının yanı sıra işinin ona kattığı cinsel deneyimden de keyif aldığını belirten Jenny, "On, on iki veya daha fazla orgazm olduğum günler var. Bazen ise sadece dört. Bu, günün nasıl geçtiğine bağlı." diye konuştu.