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Sosyal medya gafı! Cinsel ilişkiye girdiği sırada bir anda sosyal medyada canlı yayın başladı... Torunu o anları kaydetti

10.10.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan emekli bir kadın Facebook’ta gezinmek istediği sırada yanlışlıkla canlı yayın başlattı. Bu sırada cinsel ilişkiye girdiği fark edilen kadın hiçbir şeyden habersiz bir şekilde cep telefonuyla oynamaya devam ediyordu. Yaşlı kadının torunu Millie büyükannesinin yaptığı sosyal medya gafını kaydederek TikTok’ta paylaştı. O anlar kısa sürede viral oldu.

Sosyal medya gafı! Cinsel ilişkiye girdiği sırada bir anda sosyal medyada canlı yayın başladı... Torunu o anları kaydetti

İsmi açıklanmayan emekli bir kadın Facebook’ta istemsiz bir şekilde canlı yayın başlattı. Büyükannesinin sosyal medyadaki canlı yayına katılarak o anları kaydeden torunu Millie ise TikTok hesabından, “Büyükannem telefonunu çalıştıramıyor. Yanlışlıkla fark etmeden Facebook Live’a girdi” notunu ekledi. Yaklaşık 20 saniyelik gönderi 1.9 milyon izlenmeye ulaşırken yaşlı kadının “Lanet olsun yine kafayı yedin, seni aptal” dediği duyuldu.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Yaşlıları seviyorum” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bunu büyükannem yaptı ve bu onun çorba yerken çekilmiş boş bir videosuydu ve höpürdettiğini duyabiliyordunuz” dedi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Uluyorum. Aşırı komikti” yorumunu ekledi.

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sosyal medya canlı yayın
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