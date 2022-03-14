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Cinsel ilişkiye girdiği sırada öldürdü! Cinayette Kasım Süleymani detayı dikkatleri çekti

14.03.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İran asıllı Nika Nikoubin isimli bir kadın, internetten çalıştığı bir adamla otel odasında buluştu. İkili cinsel ilişkiye girdikleri sırada Nikoubin adamı boynundan bıçaklayarak öldürdü. Otel personelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Nikoubin’in ifadesi üzerine şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Cinsel ilişkiye girdiği sırada öldürdü! Cinayette Kasım Süleymani detayı dikkatleri çekti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas eyaletinde yaşayan bir olay herkesi şaşkına çevirdi. Las Vegas’ta yaşyan 21 yaşındaki İran asıllı Nika Nikouin isimli bir kadın internetten tanıştığı bir adam cinsel ilişkiye girmek için bir otelde randevulaştı. Fantezi yapmak istediğini söyleyen kadın, otel odasında genç adamı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

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“SÜLEYMANİ’NİN İNTİKAMINI ALDIM”

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Otel odasında buluştuktan sonra fantezi yapmak istediğini söyleyen Nikoubin ışıkları kapatarak gencin ağzına bir bezle kapattı. Ardından ise yanında getirdiği bıçakla genç adamı boğazından defalarca kez bıçakladı.

Otelin 14. katında meydana geldiği belirtilen olaydan sonra resepsiyona inen Nikobuin, görevlilere "Onu öldürerek Kasım Süleymani'nin intikamını aldım" dediği belirtildi.

Olayla ilgili hazırlanan polis raporunda, Nikoubin'in, şahsı İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin intikamını almak için bıçakladığı yer aldı. Raporda, zanlının kurbanına sadece zarar vermek istediği ve öldürmeyi planlamadığı da belirtildi. Independent Türkçe'nin haberine göre, genç kız tutuklandı, yaralı şahsın sağlık durumu ise paylaşılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Amerika
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