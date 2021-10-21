Cinsel istismar suçlaması sonrası Megadeth'ten atılan David Ellefson: Son derece memnunum

Yeni grubu The Lucid’in diğer üç üyesiyle birlikte Aftershocks TV’ye konuşan Ellefson’a Megadeth’ten ayrılmasının ardından neler yaptığı soruldu.

Ellefson, 1983’te kurulan Megadeth’in kurucu üyelerinden biriydi ve grubun ilk kez dağıldığı 2002’ye kadar Megadeth’le çalmıştı. Müzisyen 2010’da gruba tekrar katılmış ve bu yıl karşılaştığı cinsel istismar suçlamalarının ardından Megadeth’ten atılmıştı.

"BULUNDUĞUM YERDEN MEMNUN VE MUTLUYUM"

Ellefson röportajda Megadeth’in "her zaman kendisinin mirası olacağını" söyledi ve grubun ilk dağıldığı dönemde hayata dair birçok deneyim edindiğini belirtti. Bu deneyim Ellefson’a müzikle var olmanın farklı yollarını öğretmiş.

Blabbermouth'un bildirdiğine göre müzisyen şu ifadeleri kullandı:

Başka bir şey motive ettiği için değil üretmek için üretmek eğlencelidir. Bu yüzden sanırım tam da bulunduğum yerde olduğum için memnunum. Dürüst olmak gerekirse şu anda bulunduğum yerden son derece memnun ve mutluyum. Yalan söylemeyeceğim bu gerçekten iyi. Bu yüzden çok iyiyim.

Megadeth mayısta internete sızan birkaç müstehcen video ve mesajın ardından Ellefson’ın reşit olmayan bir kızı istismar ettiği gerekçesiyle müzisyenle yollarını ayırdığını duyurmuştu. Ellefson video ve mesajları sızdıran kişiye iftira davası açacağını da belirtmişti.

