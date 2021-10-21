MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cinsel istismar suçlaması sonrası Megadeth'ten atılan David Ellefson: Son derece memnunum

Cinsel istismar suçlaması sonrası Megadeth'ten atılan David Ellefson: Son derece memnunum

21.10.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı heavy metal grubu Megadeth’in eski basçısı David Ellefson, 5 ay önce gruptan kovulmasının ardından verdiği ilk röportajda "son derece memnun ve mutlu" olduğunu söyledi.

Cinsel istismar suçlaması sonrası Megadeth'ten atılan David Ellefson: Son derece memnunum

Yeni grubu The Lucid’in diğer üç üyesiyle birlikte Aftershocks TV’ye konuşan Ellefson’a Megadeth’ten ayrılmasının ardından neler yaptığı soruldu.

Ellefson, 1983’te kurulan Megadeth’in kurucu üyelerinden biriydi ve grubun ilk kez dağıldığı 2002’ye kadar Megadeth’le çalmıştı. Müzisyen 2010’da gruba tekrar katılmış ve bu yıl karşılaştığı cinsel istismar suçlamalarının ardından Megadeth’ten atılmıştı.

"BULUNDUĞUM YERDEN MEMNUN VE MUTLUYUM"

Ellefson röportajda Megadeth’in "her zaman kendisinin mirası olacağını" söyledi ve grubun ilk dağıldığı dönemde hayata dair birçok deneyim edindiğini belirtti. Bu deneyim Ellefson’a müzikle var olmanın farklı yollarını öğretmiş.

Blabbermouth'un bildirdiğine göre müzisyen şu ifadeleri kullandı:

Başka bir şey motive ettiği için değil üretmek için üretmek eğlencelidir. Bu yüzden sanırım tam da bulunduğum yerde olduğum için memnunum. Dürüst olmak gerekirse şu anda bulunduğum yerden son derece memnun ve mutluyum. Yalan söylemeyeceğim bu gerçekten iyi. Bu yüzden çok iyiyim.

Megadeth mayısta internete sızan birkaç müstehcen video ve mesajın ardından Ellefson’ın reşit olmayan bir kızı istismar ettiği gerekçesiyle müzisyenle yollarını ayırdığını duyurmuştu. Ellefson video ve mesajları sızdıran kişiye iftira davası açacağını da belirtmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine kapakta göğüslerini gösterdiYine kapakta göğüslerini gösterdi
104 yerinden bıçakladı, başında nöbet tutup ölmesini bekledi! Vahşetin ardından kan donduran iddia104 yerinden bıçakladı, başında nöbet tutup ölmesini bekledi! Vahşetin ardından kan donduran iddia
Güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruzGüneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Açıklaması gündem olmuştu! Bülent Arınç'tan zehir zemberek yanıt

Açıklaması gündem olmuştu! Bülent Arınç'tan zehir zemberek yanıt

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Millet İttifakı'na 3 parti daha katılıyor!

Millet İttifakı'na 3 parti daha katılıyor!

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bir günlük kazancı şoke etti

Bir günlük kazancı şoke etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Kavganın sebebi ortaya çıktı! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" demişti

Kavganın sebebi ortaya çıktı! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" demişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.