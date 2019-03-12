Cinsel münasebeti engelleyen kızını öldürdü!

ABD Florida'da 11 yaşındaki kızını bıçaklayıp öldüren anne, tutuklandı.
Rosa Alcides Rivera adlı kadın, Elayda isimli kızı bir erkekle cinsel ilişkiye girmesini engellediği için öldürdü.
Kız çocuğunu hastaneye getiren Rivera'yı soruşturan polis, kadının kurbanı sırtından 15 kez bıçakladığını ortaya çıkardı.
Orange County Şerifi'nin verdiği bilgiye göre, kız çocuğu hastaneye yerel saatle 10.45'te getirildi ancak sağlık çalışanları kurbanı kontrol ettiklerinde çoktan öldüğü belirlendi.
Önce cinayeti inkar eden Rosa Alcides Rivera, dedektiflere kızını öldürdüğünü itiraf etti.
Amerikan medyası, katilin birinci derece cinayetten hakim karşısına çıkacağını bildiriyor.
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