Cinsel organına dökülen kahve milyoner etti! Dev kahve şirketinden dudak uçuklatan tazminat ödemesi

ABD'nin Kalifornia eyaletinde, 2020 yılında Starbucks’ın servis kuryesinin üzerine sıcak kahve dökülmesi sonucu ciddi yaralanmalar yaşayan Michael Garcia’ya 50 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi. Los Angeles’ta gerçekleşen olayda, Garcia'nın kucağına dökülen sıcak içecek, genital bölgesinde sinir hasarı ve ciddi yanıklara yol açtı. Olay, Starbucks'ın içeceklerinin kapağını düzgün kapatmayarak güvenlik önlemlerini ihlal ettiği iddialarıyla mahkemeye taşındı.

STARBUCKS İTİRAZ EDECEK

Garcia'nın yaşadığı zararlar arasında fiziksel acı, ruhsal sıkıntı, hayat kalitesinde düşüş, şekil bozukluğu ve anksiyete yer aldı. Mahkeme, Starbucks’a Garcia'ya 50 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiğini açıkladı. Ancak, Starbucks, mahkeme kararına itiraz edeceğini duyurdu. Şirket, “Bay Garcia'ya sempati duyuyoruz ancak tazminatın aşırı olduğunu düşünüyoruz ve güvenlik standartlarımıza her zaman uyarız” açıklamasını yaptı.

1994 MCDONALD’S DAVASIYLA BENZERLİK VAR

Bu dava, 1994 yılında McDonald’s’a karşı açılan ve sıcak kahve dökülmesi sonucu ciddi yanıklar yaşayan Stella Liebeck'in açtığı davayı hatırlatıyor. O davada, Liebeck'e başlangıçta 3 milyon dolar tazminat verilmişti.