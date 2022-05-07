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Hamile kalmak için sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

07.05.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da yaşanan bir olay dünya manşetlerindeki yerini aldı. İsmi açıklanmayan bir kadın hamile kalmak amacıyla sevgilisinin cinsel ilişki sırasında kullanacağı prezervatifi iğneyle deldi. Kadın tarihi kararlar spermlerini çalmaktan hüküm giydi ve altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hamile kalmak için sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Bielefeld kentinde yaşayan ve ismi açıklanmayan 39 yaşındaki kadın, 42 yaşındaki bir adamla 2021 yılının başından beri düzenli bir ilişkinin içindeydi. Adam çocuk sahibi olmak istemediğini açık bir şekilde dile getirmesine rağmen kadın onun rızası olmadan bebek istedi. Kadın erkek arkadaşının izni olmadan başucunda tuttuğu kutu içinde prezervatifleri iğneyle delerek hamile kalmak istedi. Bu yöntemin işe yaramadıktan sonra durumu erkek arkadaşına itiraf etti.

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ERKEK ARKADAŞI DAVA AÇTI

Prezervatiflerin sabote edildiğini öğrenen adam ise sevgilisine dava açtı. Kadının yargılanacağı suç konusunda zorluk yaşadıklarını dile getiren mahkemenin hakimi Astrid Salewski, “Bugün burada hukuki anlamda tarih yazdık” dedi.

Soruşturma kapsamında söz konusu olaya ilişkin tecavüz bulgularını araştırdıklarını belirten Astrid Salewski, davaya uygun olarak cinsel istismar suçu kapsamına alınan ‘stealthing’ terimini uygun gördü. Kadın, erkeklerin ilişki sırasında kadının rızası alınmadan prezervatifi çıkarması anlamına gelen ‘stealthing’le suçlandı.

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