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Cinsel organını paylaşan Chris Evans'a Mark Ruffalo'dan bomba destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 15:16 | Son Güncelleme

Oyuncu Chris Evans yanlışlıkla cinsel organını sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyanın diline düşen ünlü oyuncuya arkadaşı Mark Ruffalo'dan bomba bir destek geldi.

Cinsel organını paylaşan Chris Evans'a Mark Ruffalo'dan bomba destek

ABD'li aktör Chris Evans'ın Instagram'da yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaşmasına arkadaşı aktör Mark Ruffalo'dan destek geldi. Ruffalo, çıplak fotoğrafını yanlışlıkla Instagram'da paylaşan meslektaşı Evans'a ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme yaparak destek verdi. R

Ruffalo, Twitter'dan Evans'a şöyle yazdı: "Kardeşim, Trump hâlâ görevdeyken kendini utandırmak için yapabileceğin hiçbir şey yok. Bak... Umut ışığı..."

Chris Evans yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı!Chris Evans yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı!

Marvel Sinematik Evreni'nin Kaptan Amerika'sı, takipçileriyle Heads Up oyununu oynarken yaklaşık 6 milyon takipçisine hikâyesine yüklediği videonun son kısmını kesmeyi unutunca penisinin fotoğrafını da paylaşmış oldu.

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