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Cinsel saldırı davasında yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı: Ben namusum için yaşarım

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Adana’da cinsel saldırıda bulunduğu yaşlı kadını darp ettiği ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edilirken, 80 yaşındaki F.A. duruşma öncesi, "Ben namusum için yaşarım" diyerek gözyaşı döktü.

Cinsel saldırı davasında yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı: Ben namusum için yaşarım

Adana'daki olay, merkez Yüreğir ilçesinde 9 Eylül gecesi meydana geldi. İddiaya göre, kocası H.A'yı 10 yıl önce kaybeden 6 çocuk, 25 torun sahibi F.A, namaz kılıp yattıktan kısa bir süre sonra yüzünde bir el hissetti. Gözünü açtığında karşısında bir adam gördü. Yaşlı kadın, çığlık atıp "yetişin komşular" diye bağırdı. Şahıs, kadının ağzına eliyle bastırarak bağırmasını önlemeye çalıştı. Daha sonra da kadına yumruk attı.

Yaşlı kadın, elini ısırınca sinirlenen şahıs, hem taciz edip hem de yumruklamaya devam etti. Bu sırada sokaktan sesler gelmeye başlayınca şahıs korkup kaçtı. Eve gelen mahalleli, yaşlı kadını kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını hastaneye kaldırırken Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli evli ve 2 çocuk babası İ.M.’yi (54) gözaltına aldı. İ.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNSEL SUÇTAN SABIKALI

Adana Bölge Adliye Mahkemesindeki 30. Asliye Ceza Mahkemesinde hakkında ‘Cinsel saldırı, darp ve haneye tecavüz’ suçlarından dava açılan İ.M.’nin ikinci duruşması öncesi ailenin avukatı Ali Şimşek, gazetecilere açıklama yaptı. Şimşek, “Ülkemizde son dönemlerde cinsel saldırıda artış gözlenmekte. Bugünde müvekkilimiz 80 yaşında bakıma muhtaç birisi. Biraz sonra duruşması yapılacak. Tanıklar dinlenecek. Adaletin tecelli etmesi ve dosyamızın biran önce karara ulaşmasını mahkemeden talep edeceğiz. Saldırıyı yapan kişinin 2016 yılında yine cinsel taciz suçundan hakkında kamu davası açılmış ve ceza almış kişidir. En üst şekilde ceza indirimi yapılmaksızın ceza almasını talep edeceğiz” diye konuştu.

"NAMUS İÇİN YAŞIYORUZ"

Duruşma öncesi öfkesinden elleri titreyen F.A. ise, davadan vazgeçmeyeceğini belirterek, "Parayla susmam ben. Namusumla yaşarım ben. Namusumla geldim dünyaya, namusumla giderim. Benim çocuklarım, torunlarım var. Ben onun yaşında mıyım da benim namusumu istiyor. Sizin başınıza gelse siz ne derseniz. Tutuklansın istiyorum. Namusum için yaşarım ben. Her yerimde altın olsa bile altın atılır ama namus atılmaz. Namus için yaşıyoruz bu dünyada. Benim kocam 60 yıldır bana bir tokat bile atmadı. Bak her yerim yara benim hala” ifadelerini kullandı.

Dava öncesi bazı kadın hakları savunucuları da ellerinde döviz açarak adaletin biran önce tecelli etmesini istedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Asın gitsin.Bizim vergilerimizle beslemeyin böyle mahlukları!
Birileri Minietekle parkta, Tanga ile AVM 'de yürürken taciz edilseydi ; Yeriyerinden oynatırdı Bilumum Teşhirci sapık Sözcüleri
yani bu olaya alkismi tuttuk..tabikii igrenc bir olay. niye böyle bir yorum yaptın anlamadım
yaw sen ne cinssin her boka yorum yapıp siyasete bagliyon çakma susluman
TEYZEM HELAL OLSUN SANA BU DİĞER İNSANLARA DA ÖRNEK OLSUN.
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