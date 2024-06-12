Cinsel taciz iddialarıyla gündemdeydi! Kevin Spacey canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! 'Evime haciz geldi, milyonlarca dolar borcum var'

Hakkındaki cinsel taciz suçlamalarıyla son dönemde adından söz ettiren ve uzun yıllardır herhangi bir projede yer almayan Kevin Spacey, 12 suçla yargılanmış ve suçsuz bulunmuştu. Ünlü oyuncu, Piers Morgan'ın Uncensored adlı programına konuk oldu.

Kariyerini durma noktasına getiren skandallar hakkında konuşan 64 yaşındaki oyuncu, 2016'dan beri yaşadığı Baltimore'daki evine haciz geldiğini söyledi.

MİLYONLARCA DOLAR BORCU VAR

Dava sürecindeki yasal harcamalarını ödeyemeyen oyuncu, milyonlarca dolar borcu olduğunu ve hiç parası kalmadığını dile getirdi. Oyuncu “Baltimore'a dönüp her şeyimi depoya koymam gerekiyor. Şimdi nerede yaşayacağımdan pek emin değilim ama Baltimore'dayım… House of Cards'ı orada çekmeye başladığımızdan beri… 2012'de oraya taşındım" dedi.

Oyuncu evinin neden satıldığı sorulduğunda ise şu cevabı verdi:

“Faturaları ödeyemiyorum. Birkaç kez iflas başvurusunda bulunacağımı düşündüm ama en azından bugün itibariyle bundan bir şekilde kurtulmayı başardık."

"FAZLA DOKUNAN BİRİYDİM"

Spacey, geçmişteki davranışları hakkında daha önce "sınırları zorladığını" söylemişti. "Sınırları zorlamak" derken neyi kastettiği sorulan oyuncu "Fazla dokunan biri olmak, birine o zamanlar istemediğini bilmediğim bir şekilde cinsel açıdan dokunmak" dedi.

Bunun suç niteliğindeki bir davranış olma potansiyeline vurgu yapan Spacey, "insanlara karşı nazik davrandığını" ve eylemlerini tanımlamak için "elle taciz etmek" ifadesini kullanmanın doğru olmadığını söyledi.

Sunucu Morgan "Bütün bunların rızaya dayalı olduğunu mu söylüyorsunuz, yoksa baştan çıkarma girişimi miydi?" diye sordu. Spacey "Öyle bir durumda bunu yapmak istemediklerini size bildirmeliler ki, bunun rıza dışı olduğunu anlayıp durabilesiniz" yanıtını verdi.

"SORUMLULUK ALMAYA HAZIR"

Geçmişteki davranışlarını "kötü, çok kötü" olarak tanımlayan yıldız, eylemlerinin "sorumluluğunu almaya hazır olduğunu" dile getirdi. Ancak oyuncu aynı zamanda "birçok insanın" kendisine karşı asılsız iddialarda bulunduğunu da ileri sürdü.

Kevin Spacey, 2000 yılında Amerikan Güzeli ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını ve 1995 yılında Olağan Şüpheliler filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.





