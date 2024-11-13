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'Cinsel terapi eğitimi aldım' diyerek fantezisini hiç çekinmeden anlattı! Hasan Can Kaya kendini tutamadı! Konuşanlar'da bomba anlar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.11.2024 15:24
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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın sunumu ile Exxen'de izleyicisinin karşısına çıkan Konuşanlar programı her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Konuşanlar'a katılan konuklar anlattıkları hikayeler ile programa damga vuruyor. Programın son bölümüne 'Cinsel terapi eğitimi aldım' diyen bir kadın konuk damga vurdu. Hasan Can ise duydukları karşısında kendini tutamadı...

'Cinsel terapi eğitimi aldım' diyerek fantezisini hiç çekinmeden anlattı! Hasan Can Kaya kendini tutamadı! Konuşanlar'da bomba anlar

Hasan Can Kaya'nın Youtube’da izleyici karşısına çıktığı daha sonra ise Exxen’de yayınlanmaya başlanan Konuşanlar programının son bölümü yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

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HİÇ ÇEKİNMEDEN ANLATTI

Her bölümüyle büyük yankı uyandıran programa bu defa kadın bir konuğun anlattıkları damga vurdu. Hasan Can Kaya kadın konuğuna 'Bir fantezini anlat seni yazayım' dedi.

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Kadın konuk ise ''Ben cinsel terapi eğitimi aldım. Instagram'da genellikle erkekler yazıyordu. Tahmin edilebileceği gibi... Genelde eşleri ile fotoğrafları olan erkekler yürüyordu. 'Abla temas var mı?' diye soruyorlardı.'' diye konuştu.

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KENDİNİ TUTAMADI

Hasan Can Kaya, konuğunun anlattıklarına kayıtsız kalamadı ve 'temas var mı?' diye sordu. Hasan Can'ın bu sorusu üzerine stüdyoda kahkaha tufanı koptu.

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Ünlü komedyen daha sonra 'O sana yazanların hepsi yalan söylüyorlardır. Sana öyle yazanların hiçbirinin öyle problemi yoktur.' dedi.

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Hasan Can Kaya Konuşanlar
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