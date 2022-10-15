Cinsel tercih paylaşımı olay olmuştu! Eski MasterChef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun değişimi herkesi şoka soktu

MasterChef Türkiye 2020'nin ikinci Barbaros Yoloğlu şu sıralar değişimiyle gündemde. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde LGBT'nin simgesi olan 'gökkuşağı' emojisini paylaşınca cinsel yönelimine dair iddialar ortaya atılan başarılı isim, yanlış anlaşıldığını açıklamıştı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te dikkatleri üzerine çektikten sonra büyük bir hayran kitlesi elde eden Barbaros Yoloğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Spora yönelen Barbaros Yoloğlu'nun eski halinden eser kalmadı.

MASTERCHEF BARBAROS'UN DEĞİŞİMİ OLAY OLDU

100 günlük yoğun diyet ve spor ile değişen Barbaros Yoloğlu kaslı vücuduyla dikkat çekti. Eski Masterchef yarışmacısının, Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV 8'deki Survivor yarışmasıyla ekranlara döneceği iddia edildi.

İDDİALARI YANITSIZ BIRAKTI

Survivor 2023'teyarışacağı söyleyenen Barbaros Yoloğlu ise iddialara kati suretle cevap vermiyor.

MASTERCHEF BARBAROS'UN DEĞİŞİMİ SURVIVOR İÇİN Mİ?

Bir süredir spor paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yoloğlu'nun fotoğrafları Survivor'a hazırlandığı şeklinde yorumlandı.



