Aileyle birlikte sevişme sahnesi izlemenin 7 tuhaf aşaması

Yaşınız kaç olursa olsun, ailenizin yanında seks sahnesi izlemek birçok insana tuhaf hissettirir. BBC’nin yeni dizisi Normal People, ne yazık ki karantina nedeniyle birçok yetişkinin ailesi ile birlikte yaşamaya başladığı döneme denk geldi.
Bazı insanlar diziyi online platformlardan kendi odalarında izlerken, bazıları da ebeveynleriyle ya da çocuklarıyla diziyi izledi.
‘Normal People’ has been an interesting watch with the parents. Sex scenes have been underscored by the sound of awkwardly sipped tea, the rustling of a sweet packet and Mum saying ‘We were young once yknow?’ It has been emotional. #NormalPeople— James Botterill (@JimmyBotts) May 3, 2020
"Normal People’ı ebeveynlerle birlikte izlemek ilginç oldu. Seks sahneleri, yudumlanan çayların tuhaf seslerine karışırken, tatlı paketini açan anne “Biz de bir zamanlar gençtik” diyor. Duygusal oldu."
Here’s a pic of me watching the first 2 eps of Normal People with my parents. pic.twitter.com/dVAfZwiyMb— Jenny Collier (@Jenjencollier) April 30, 2020
"Normal People’ın ilk iki bölümünü ailemle birlikte izlerken ben."
Herkes bilir ki, tuhaflığın en büyük kuralı bunun tuhaf olduğunu asla kabullenmemektir. Yani bir kere başlandı mı, geri dönüşü yoktur.
Bu diziyi ailesiyle birlikte izlemeye başlayacaklar, utandıran bir yolculuğa çıkmaya hazır olsun. İşte her bölümde karşılaşmak zorunda kalacağınız utandıran aşamalar.
Kendinize “Bu BBC” derken bir anda “İşler gerçekten daha nasıl seksi olacak?” diye sorarsınız. Derken ana karakterlerden Connel’ın boynuna yapılan yakın çekim, ciddi bir hata yaptığınızı anlamanızı sağlar.
İzlediğiniz, ana karakter Marianne’in arzu dolu bakışları ya da gerçekten yoğun bir öpüşme sahnesi olabilir. Aslında bu sahneler, size az sonra sıcak bir şeylerin yaşanacağını söylüyordur. Tam bu sırada hava almak için pencereye gitmek veya çay demlemek isteyebilirsiniz. Ama yine de tereddüt edersiniz, koltuğunuza yapışmış gibisinizdir ve zaman geçer.
Uzağa bakmak ve sessiz kalmak. Az sonra olacaklarla baş edebilmenin tek yolu. Kanepenin yanında duran telefonunuza uzanmayı denemeyin bile; çünkü bu dikkatleri üzerinize çekmekten başka bir şeye yaramaz. Tabi ki bunu istemezsiniz, değil mi?
Anneniz birkaç kötü şaka yaparak durumu daha da tuhaf hale getirebilir. Konu hakkındaki en popüler kötü şakalar, muhtemelen “Ah, ben gençken…” diye başlayacak. Siz de o sırada bu sahnenin neden on sene kadar uzun sürdüğünü düşünüp duracaksınız.
Kahramanlarımız, seksten sonra tamamen çırılçıplak uzanmaya devam ediyordur. Sizse, tamamen bir yetişkin olduğunuzu ve seks sahneleriyle bir sorununuz olmadığını kanıtlamak istercesine ekrandaki sahnelerle ilgili kültür dolu bir şeyler söylemeyi düşünürsünüz.
Fakat kendinizi kandırmayın. Böyle şeyler yapmaktansa yan gözle annenizin tepkilerini izleyerek sessizliğinizi sürdüreceksiniz.
Bitti. Bir şey olmadı. Seks? Ne seksi? Alışılmadık bir şeyler olduğunu kabullenmiyorsunuz. Neyse ki karakterler giyindiğine göre rahat bir nefes alabilirsiniz.
Evet, çay isteyen var mı? Az önce izlediklerinizin sizi utandırdığını gizlemek için odadan çıkacaksınız. Arkadaşlarınızla online görüşme planlayarak, bir sonraki aileyle televizyon izleme seansını atlatmayı aklınızın bir köşesine not edeceksiniz. Sonra diziyi izleyeceğiniz iPlayer gibi online platformları hatırlayıp, şükredeceksiniz.
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