Aileyle birlikte sevişme sahnesi izlemenin 7 tuhaf aşaması

Yaşınız kaç olursa olsun, ailenizin yanında seks sahnesi izlemek birçok insana tuhaf hissettirir. BBC’nin yeni dizisi Normal People, ne yazık ki karantina nedeniyle birçok yetişkinin ailesi ile birlikte yaşamaya başladığı döneme denk geldi.

Bazı insanlar diziyi online platformlardan kendi odalarında izlerken, bazıları da ebeveynleriyle ya da çocuklarıyla diziyi izledi.

‘Normal People’ has been an interesting watch with the parents. Sex scenes have been underscored by the sound of awkwardly sipped tea, the rustling of a sweet packet and Mum saying ‘We were young once yknow?’ It has been emotional. #NormalPeople — James Botterill (@JimmyBotts) May 3, 2020

"Normal People’ı ebeveynlerle birlikte izlemek ilginç oldu. Seks sahneleri, yudumlanan çayların tuhaf seslerine karışırken, tatlı paketini açan anne “Biz de bir zamanlar gençtik” diyor. Duygusal oldu."

Here’s a pic of me watching the first 2 eps of Normal People with my parents. pic.twitter.com/dVAfZwiyMb — Jenny Collier (@Jenjencollier) April 30, 2020

"Normal People’ın ilk iki bölümünü ailemle birlikte izlerken ben."

Herkes bilir ki, tuhaflığın en büyük kuralı bunun tuhaf olduğunu asla kabullenmemektir. Yani bir kere başlandı mı, geri dönüşü yoktur.

Bu diziyi ailesiyle birlikte izlemeye başlayacaklar, utandıran bir yolculuğa çıkmaya hazır olsun. İşte her bölümde karşılaşmak zorunda kalacağınız utandıran aşamalar.

1- YANLIŞ YÖNLENDİRME

Kendinize “Bu BBC” derken bir anda “İşler gerçekten daha nasıl seksi olacak?” diye sorarsınız. Derken ana karakterlerden Connel’ın boynuna yapılan yakın çekim, ciddi bir hata yaptığınızı anlamanızı sağlar.