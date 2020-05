Aileyle birlikte sevişme sahnesi izlemenin 7 tuhaf aşaması

Yaşınız kaç olursa olsun, ailenizin yanında seks sahnesi izlemek birçok insana tuhaf hissettirir. BBC’nin yeni dizisi Normal People, ne yazık ki karantina nedeniyle birçok yetişkinin ailesi ile birlikte yaşamaya başladığı döneme denk geldi.

Bazı insanlar diziyi online platformlardan kendi odalarında izlerken, bazıları da ebeveynleriyle ya da çocuklarıyla diziyi izledi.

‘Normal People’ has been an interesting watch with the parents. Sex scenes have been underscored by the sound of awkwardly sipped tea, the rustling of a sweet packet and Mum saying ‘We were young once yknow?’ It has been emotional. #NormalPeople