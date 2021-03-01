Cinsiyet değiştirdikten sonra dikkatleri çeken Türk ünlüler!

Kendilerini sahip oldukları bedene ait hissetmedikleri için cinsiyet değiştirmeye karar veren ünlü isimler kimileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken kimilerince ise alkışlanıyor. Her şeyden önce bunun fiziksel ve mental olarak çok zor ve sancılı bir süreç olduğunu kabul etmek gerekiyor. Öncelikle bu isimleri cesaretlerinden dolayı tebrik etmek şart! Gelelim cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatını kökünden değiştiren ünlü isimlere...

BÜLENT ERSOY

Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, 1981 yılında Londra’da Charring Cross hastanesinde geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olmuştu. Oldukça zor günler yaşayan Bülent Ersoy, Türkiye’de uzun bir süre kabul göremedi. Hatta pembe nüfus cüzdanına yıllar sonra Turgut Özal’ın başbakan olduğu dönemde kavuştu.

SELİN CİĞERCİ

Cinsiyet değiştirme operasyonundan öncesinde ‘Bebek Okan’ olarak bilinen Selin Ciğerci, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla büüyk bir üne kavuştu. Son günlerde magazin gündeminde kendisine genişçe bir yer bulan Selin Ciğerci, geçtiğimiz yıl haytaını futbolcu Gökhan Çıra ile birleştirmişti.