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Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'dan olay Şahmaran iddiası! "Beni dışarı etekle gördüklerinden..."

17.01.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinde Timsah Celil karakteriyle tanınan ve cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz adını da Meli Bendeli olarak değiştirmişti. Başarılı oyuncu, Netflix'te Mert Ramazan Demir, Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Şahmaran dizisiyle ilgili olay bir paylaşım yaptı.

Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'dan olay Şahmaran iddiası! "Beni dışarı etekle gördüklerinden..."

Çukur dizisinde Timsah Celil karakterine hayat vererek hafızalara kazınan ve trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, 2022 yılında trans birey olduğunu açıklamıştı. Cinsiyet değiştiren başarılı oyuncu adını da Meli Bendeli olarak değiştirdi.

Meli Bendeli son olarak sosyal medyada yaptığı Şahmaran paylaşımıyla gündeme geldi.

Netflix'te Mert Ramazan Demir, Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Şahmaran dizisi gündemdeyken oyuncu diziye dair bir iddiada bulundu.

Ekran Alıntısı

MELİ BENDELİ NETFLİX'İ SUÇLADI

Bendeli, "Bu yeni çıkacak Netflix Türkiye yapımı Şahmaran dizisinde, bana rol verilmişti. Ama beni dışarıda etekle gördüklerinden?? (şaka gibi) rolü geri aldılar. Sözleşmeden dönüldü. İşte ülkedeki sanat camiası. İşte size yeni Netflix işi. Hak yiyenin hakkı olmasın dilerim" dedi.

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Sözleşmeden dönüldüğünü söyleyen Meli Bendeli'ye sosyal medyada destek mesajı yağdı.

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