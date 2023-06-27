Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son hali herkesi şaşırttı! Berk Oktay ve Eda Ece'yle fenomen dizide rol almıştı

İlişki Durumu Karışık dizisinde canlandırdığı Gülendam karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aybike Esin Tumluer, 2017 yılında sessiz sedasız cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu. Adını Atlas Karan Tumluer olarak değiştiren oyuncunun son hali dikkat çekti.

Ekranda uzun zamandır yer almayan oyuncu gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Oyuncu Tumluer İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularından biri olarak hayatına devam ediyor.

Aybike Esin Tumluer, 1988 yılında dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İnternational School of Comic Acting'de drama ve tiyatro oyunculuğu eğitimi aldı.

2017 yılında vizyona giren ‘Şansımı Seveyim' adlı Sinema filminin yanı sıra ‘Her Şey Yolunda Merkez' ve ‘İlişki Durumu Karışık' isimli dizlerin kadrosunda yer aldı.

'Sesli Güldüm' komedi programında ise, ‘Kocasız Okşan' karakterine hayat vermiştir.



