Cinsiyet değiştiren Beren Güney pantolonunun önünü açıp poz verdi! ''Ne yaptın kendine!''

30'dan fazla cinsiyet değiştirme ameliyatına girdiği bilinen Beren Güney, şimdilerde sosyal medyada epey aktif. Beren Güney, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımla adından söz ettirdi. Kot kombiniyle poz veren Beren Güney'in, pantolonunun önünü açıp poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunan Beren Güney'in paylaşımlarına sayısız yorum yapılıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Bebek gibi kadın'', ''Ne yaptın kendine! Erkek halin taş gibiydi'' ve ''Çok yapay görünüyor'' gibi yorumlarda bulundu.

Bir dönem Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Beren Güney, magazin aleminin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Futbolcu Mohamed Elneny ile olan yazışmalarını da ifşa eden Beren Güney, tanınırlığını arttırdı.

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