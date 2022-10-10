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Cinsiyet değiştiren Beren Güney pantolonunun önünü açıp poz verdi! ''Ne yaptın kendine!''

10.10.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka bir görünüme kavuşan fenomen Tolga İmanoğlu, son haliyle görenleri şaşkına çevirmişti. Adını 'Beren Güney' olarak değiştiren fenomen, pantolonunun önünü açıp poz verdi.

Cinsiyet değiştiren Beren Güney pantolonunun önünü açıp poz verdi! ''Ne yaptın kendine!''

30'dan fazla cinsiyet değiştirme ameliyatına girdiği bilinen Beren Güney, şimdilerde sosyal medyada epey aktif. Beren Güney, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımla adından söz ettirdi. Kot kombiniyle poz veren Beren Güney'in, pantolonunun önünü açıp poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Cinsiyet değiştiren Beren Güney pantolonunun önünü açıp poz verdi! ''Bebek gibi kadın''

Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunan Beren Güney'in paylaşımlarına sayısız yorum yapılıyor.

Cinsiyet değiştiren Beren Güney pantolonunun önünü açıp poz verdi! ''Ne yaptın kendine!''

Sosyal medya kullanıcıları, ''Bebek gibi kadın'', ''Ne yaptın kendine! Erkek halin taş gibiydi'' ve ''Çok yapay görünüyor'' gibi yorumlarda bulundu.

Cinsiyet değiştiren Beren Güney pantolonunun önünü açıp poz verdi! ''Ne yaptın kendine!''

Bir dönem Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Beren Güney, magazin aleminin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Cinsiyet değiştiren Beren Güney pantolonunun önünü açıp poz verdi! ''Ne yaptın kendine!''

Futbolcu Mohamed Elneny ile olan yazışmalarını da ifşa eden Beren Güney, tanınırlığını arttırdı.

Cinsiyet değiştiren Beren Güney pantolonunun önünü açıp poz verdi! ''Ne yaptın kendine!''

İŞTE ESKİ HALİ

Cinsiyet değiştiren Beren Güney pantolonunun önünü açıp poz verdi! ''Ne yaptın kendine!''


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