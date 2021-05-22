Cinsiyet değiştiren Ken Bebek lakaplı Jessica Alves son haliyle şaşırttı

Geçirdiği 75 operasyonla kendini Ken Bebek’e benzetmeye çalışan ve cinsiyet değiştirip kadın olan Jessica Alves, bir dizi ameliyat daha olarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

37 yaşındaki Brezilyalı TV yıldızı, bıçak altına yattıktan sadece bir gün sonra dikkat çekici görünüyordu.



DailyMail'e açıklama yapan Alves, kum saati gibi gözüktüğünü ve bu şekilde çok mutlu olduğunu açıkladı.



Geçtiğimizyıl Bodrum'a tatile gelen ünlü şov insanı, magazin basınının büyük ilgisini çekmişti.





