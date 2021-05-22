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  4. Cinsiyet değiştiren Ken Bebek lakaplı Jessica Alves son haliyle şaşırttı

Cinsiyet değiştiren Ken Bebek lakaplı Jessica Alves son haliyle şaşırttı

22.05.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada 'Ken Bebek' olarak tanınan ve geçtiğimiz yıl geçirdiği operasyonla kadın olan Jessica Alves, kırmızı iç çamaşırıyla yeni göğüslerini sergiledi

Cinsiyet değiştiren Ken Bebek lakaplı Jessica Alves son haliyle şaşırttı

Geçirdiği 75 operasyonla kendini Ken Bebek’e benzetmeye çalışan ve cinsiyet değiştirip kadın olan Jessica Alves, bir dizi ameliyat daha olarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

Ken Bebek Rodrigo Alves kadın oldu! İsmi artık Jessica AlvesKen Bebek Rodrigo Alves kadın oldu! İsmi artık Jessica Alves

37 yaşındaki Brezilyalı TV yıldızı, bıçak altına yattıktan sadece bir gün sonra dikkat çekici görünüyordu.

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DailyMail'e açıklama yapan Alves, kum saati gibi gözüktüğünü ve bu şekilde çok mutlu olduğunu açıkladı.

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Geçtiğimizyıl Bodrum'a tatile gelen ünlü şov insanı, magazin basınının büyük ilgisini çekmişti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
insanlığın yüzkaraları bunlar.
rezilliğin dik alası çok güzel olduğunu sanıyordur iğrenç

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