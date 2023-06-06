Cinsiyet değiştiren Mika Raun sevgilisiyle video çekti! Evlilik sorusuna sevgiliden yanıt

TikTok'taki videolarıyla tanınan Mika Can Raun cinsiyet değişimi sonrası bambaşka birine dönüştü. Müstehcen pozlarıyla gündeme gelen Mika daha önce Armağan Çağlayan'a katılarak ayda 50 bin lira harcadığını söylemişti.

Cinsiyet değişimi için de 2 buçuk milyon TL harcayan TikTok fenomeni Mika Can Raun şu sıralar aşk hayatıyla gündemde.

Mika Raun, sır gibi sakladığı sevgilisiyle bir soru-cevap videosu yayınladı. Mika Raun, "O merak ettiğiniz adam" vurgusu yaptıktan sonra takipçilerinden gelen tüm sorulara yanıt verdi.

YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

Bu sorular arasında en çok dikkat çeken evlilik sorusu oldu. "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu, Oğuzhan'ın "Yüzüğün nerede?" diye sorup, Mika Raun'un elini havaya kaldırmasına ve "Çoktan!" demesine sebep oldu.

Ancak Mika daha sonra "Evlenmek gibi şu an, öyle bir düşüncemiz yok. Bence zaten böyle şeylerin, ya bu çok başka bir muhabbet yani.. Hiç sanmıyorum, şu an böyle bir şeyi oturup düşünecek zamanımız olduğunu" diyerek şaşırttı.



