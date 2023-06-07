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Cinsiyet değiştiren TikTok fenomeni Mika Raun sevgilisinden mi ayrıldı? Birlikte video çekip yayınlamışlardı

07.06.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Mika Raun, cinsiyet değiştirme süreciyle ve sonrasında yaptırdığı estetiklerle kavuştuğu yeni görüntüsüyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak uzun zamandır gizlediği sevgilisi ile birlikte video çekip yayınlayan ünlü fenomen son paylaşımıyla dikkat çekti. Mika Raun'un bu paylaşımıyla birlikte akıllara 'Sevgilisinden ayrıldı mı?' sorusu geldi.

Cinsiyet değiştiren TikTok fenomeni Mika Raun sevgilisinden mi ayrıldı? Birlikte video çekip yayınlamışlardı

TikTok'ta çektiği videolar ile ün kazanan Mika Can Raun cinsiyet değişimi sonrası adeta bambaşka birine dönüştü. Müstehcen pozlarıyla sık sık gündeme gelen Mika Raun uzun zamandır sır gibi sakladığı sevgilisi ile kamera karşısına geçti ve soru cevap videosu yayınladı.

"Hiçbir zaman YouTube'a sevgilimle soru cevap videosu çekmek aklımın ucuna gelmezdi" diyen Mika Raun, "O merak ettiğiniz adam" vurgusu yaparak takipçilerinden gelen tüm soruları yanıtladı.

Takipçilerinden gelen sorular arasında en dikkat çekeni ise "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu oldu. Oğuzhan'ın "Yüzüğün nerede?" diye sorup, Mika Raun'un elini havaya kaldırmasına ve "Çoktan!" yanıtı vermesi ise çok konuşuldu.

Mika Raun 1

Ancak ünlü fenomen daha sonra "Evlenmek gibi şu an, öyle bir düşüncemiz yok. Bence zaten böyle şeylerin, ya bu çok başka bir muhabbet yani.. Hiç sanmıyorum, şu an böyle bir şeyi oturup düşünecek zamanımız olduğunu" diyerek şaşırttı.

Mika Raun 2

Bu yayının ardından TikTok fenomeni Mika Raun yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Siyah kalp ve solmuş gül emojileri koyan Mika ağlarkan çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Bu paylaşım ise gelen eleştirilere sevgilisinin dayanamadığı ve ayrıldıkları iddialarını gündeme getirdi.

mika paylaşım

Mika'nın bu paylaşımın altına sosyal medyada; 'Oğuzhan'ın ailesi sorun çıkarıyor', 'Sevgilimle fotoğrafımızı paylaştığım ilk saniye', 'Noldu ayrıldı mı?', 'Mika aşktan yana gülmedi' gibi yorumlar yapıldı.

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