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Cinsiyet değiştirerek gündem olan Aybike Esin Tumluer sitem etti! "Haddinizi bilin!"

29.04.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam rolüyle ünlenen Aybike Esin Tumluer son haliyle zaman zaman dikkat çekiyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak hayatına farklı bir yol çizen oyuncu son mesajında sitem etti.

Cinsiyet değiştirerek gündem olan Aybike Esin Tumluer sitem etti! "Haddinizi bilin!"

Berk Atan, Eda Ece ve Seren Şirince'nin paylaştığı İlişki Durumu Karışık dizisindeki Gülendam karakteriyle tanınan Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdiği haberleriyle gündeme gelmişti. Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası adını Atlas Karan olarak değiştiren oyuncu kariyerine tiyatroda devam ediyor.

Sosyal medyada günlük hayatından paylaşımlar yapan Tumluer sık sık spor anlarını paylaşıyor. Kendini spora veren oyuncu son paylaşımında sitem etti.

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Aybike Esin Tumluer paylaşımında "Hakkımdaki varsayımlarınızı kendinize saklayınız. Ben bir sanatçıyım ve sadece işim ile gündeme geliyorum. Bunun dışındaki saçmasapan haberleriniz, yorumlarınız hatta tebrikleriniz umurumda değil. Sınırınızı bilmeniz için karşınızdaki kişinin kim olduğunu hatırlatmak istedim. Haddinizi bilin" dedi.

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