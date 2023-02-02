Cinsiyet değiştirince Şahmaran'a istenmemişti! Meli Bendeli neredeyse frikik veriyordu

‘Çukur’ dizisinde canlandırdığı ‘Timsah Celil’ karakteriyle tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz geçen yıl cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli adını alarak hayatına devam ediyor.

Bendeli geçtiğimiz günlerde, “Bu yeni çıkacak Netflix Türkiye yapımı ‘Şahmaran’ dizisinde bana rol verilmişti. Ama beni dışarıda etekle gördüklerinden?? (şaka gibi) rolü geri aldılar. Sözleşmeden dönüldü" diyerek yaşadıklarını ifşa etmişti.

Çok sayıda destek mesajı alan oyuncu son haliyle gündeme geldi. Cinsiyet değişimi sonrası dudaklarını ve göğüslerini yaptıran oyuncu derin yırtmaçlı eteğiyle pozlar verdi.

Ayaklarını açarak poz veren Meli Bendeli neredeyse frikik veriyordu.



