MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cinsiyet değiştirince Şahmaran'a istenmemişti! Meli Bendeli neredeyse frikik veriyordu

Cinsiyet değiştirince Şahmaran'a istenmemişti! Meli Bendeli neredeyse frikik veriyordu

02.02.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’te yayına giren ‘Şahmaran’ dizisinde kendisine rol teklif edildiğini fakat etek giydiği için rolünün geri alındığını söyleyen Meli Bendeli pozlarıyla dikkat çekti. Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz adını değiştirmişti. Meli Bendeli olarak hayatına devam eden oyuncu neredeyse frikik veriyordu.

Cinsiyet değiştirince Şahmaran'a istenmemişti! Meli Bendeli neredeyse frikik veriyordu

‘Çukur’ dizisinde canlandırdığı ‘Timsah Celil’ karakteriyle tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz geçen yıl cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli adını alarak hayatına devam ediyor.

Bendeli geçtiğimiz günlerde, “Bu yeni çıkacak Netflix Türkiye yapımı ‘Şahmaran’ dizisinde bana rol verilmişti. Ama beni dışarıda etekle gördüklerinden?? (şaka gibi) rolü geri aldılar. Sözleşmeden dönüldü" diyerek yaşadıklarını ifşa etmişti.

1

Çok sayıda destek mesajı alan oyuncu son haliyle gündeme geldi. Cinsiyet değişimi sonrası dudaklarını ve göğüslerini yaptıran oyuncu derin yırtmaçlı eteğiyle pozlar verdi.

2

Ayaklarını açarak poz veren Meli Bendeli neredeyse frikik veriyordu.

3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O sahnelere tepki yağdı! Apar topar değiştirildiO sahnelere tepki yağdı! Apar topar değiştirildi
Fenomen Çılgın Dondurmacı mini elbiseli müşterisiyle dans etti ortalık karıştı! Takipçileri yorum yağdırdıFenomen Çılgın Dondurmacı mini elbiseli müşterisiyle dans etti ortalık karıştı! Takipçileri yorum yağdırdı
Maldivler'de tatil! "Bikini bebek bezi gibi"Maldivler'de tatil! "Bikini bebek bezi gibi"
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Melih Yılmaz şahmaran Oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Yer: İstanbul! İnternetten tanışıp evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak kaçtı

Yer: İstanbul! İnternetten tanışıp evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak kaçtı

Ece Üner çok sert çıktı! 'Zamlar fahiş durum mafiş'

Ece Üner çok sert çıktı! 'Zamlar fahiş durum mafiş'

Survivor kim elendi, kim adaya veda etti?

Survivor kim elendi, kim adaya veda etti?

Gram altın fiyatlarında yeni rekor!

Gram altın fiyatlarında yeni rekor!

Rıdvan Dilmen'den olay yorumlar!

Rıdvan Dilmen'den olay yorumlar!

Canlı yayında ilginç anlar! Yaptığı hareketle herkesi şaşırttı

Canlı yayında ilginç anlar! Yaptığı hareketle herkesi şaşırttı

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.